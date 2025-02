Grande Fratello: Alfonso D’Apice e Iago Garcia hanno fatto pace, il bel messaggio sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 24 febbraio è andata in onda una nuova diretta del Grande Fratello, che ha visto l’eliminazione di Iago Garcia. L’attore spagnolo ha perso al televoto contro Shaila Gatta, Mattia Fumagalli, Luca Giglioli e Amanda Lecciso. E’ la seconda volta che l’uomo viene eliminato dal programma, dato che la stessa cosa era accaduta a novembre dopo due mesi di permanenza all’interno del Grande Fratello. Lo scorso gennaio con un ripescaggio, il pubblico gli ha dato una seconda chance, accettando di rimettersi in gioco, dando vita a scontri e stringendo un’amicizia particolare con Stefania Orlando. Nell’ultimo mese, l’ex volto de Il Segreto si è fatto molti nemici come Shaila, Lorenzo, Chiara e Alfonso D’Apice. La scorsa settimana, il napoletano ha dovuto abbandonare la casa, perdendo al televoto proprio contro Iago. Ma ecco, che ieri la stessa sorte è toccata al 45enne spagnolo, che si è ritrovato così fuori insieme ad Alfonso.

Alfonso rivela di essersi preso una birra con Iago dopo il Grande Fratello

Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia che fa ben sperare per una riappacificazione tra Alfonso e Iago. Poche ore fa, il napoletano ha sorpreso tutti pubblicando una storia sul profilo Instagram insieme al suo nemico. Il giovane ha rivelato di aver passato quasi tutta la notte insieme all’ex concorrente del Grande Fratello, per confrontare le loro idee e cercando un punto d’incontro. Alfonso D’Apice ha scritto: “Ieri dopo l’eliminazione di Iago abbiamo fatto quello che ci eravamo detti di fare in casa. Sederci e parlarci con calma. Stanotte abbiamo parlato fino alle cinque senza la pressione della casa, delle telecamere e abbiamo chiarito tante cose.” Tolte le dinamiche del gioco, i due concorrenti hanno sotterrato l’ascia di guerra, arrivando a prendersi una birra insieme.