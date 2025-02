Grande Fratello, Lorenzo Spolverato gela Shaila Gatta: “Da due mesi fingo tutto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra i protagonisti del Grande Fratello c’è sicuramente Lorenzo Spolverato. Il modello milanese è piombato in una grave crisi che ha coinvolto Shaila Gatta il giorno prima della messa in onda della puntata. L’ex velina di Striscia La Notizia ha cercato più volte di comprendere le necessità del fidanzato ma lui l’ha respinta dicendole che non può fare nulla per aiutarlo. A letto, il concorrente del Grande Fratello ha sorpreso Shaila Gatta con queste agghiaccianti parole: “Non vedo l’ora di andarmene.” Di qui, è arrivata la replica della ragazza, che ha ribadito che stamattina stava bene. Lorenzo Spolverato a questo punto ha rincarato la dose, gelando la compagna: “Fingevo anche di abbracciarti. Da due mesi fingo tutto, anche i baci.” Shaila con tono rassegnato ha replicato: “Non capisco, mettiti al mio posto se ti dicessi io queste cose.”

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato starebbe fingendo con Shaila Gatta

Lorenzo Spolverato ha fatto intendere di star fingendo di amare Shaila Gatta nel corso della giornata di ieri 9 febbraio all’interno del Grande Fratello. Tutto questo sembra presagio di una nuova crisi di coppia al centro delle dinamiche del reality show da ormai tempo. Poco dopo, le telecamere hanno ripreso Lorenzo a bordo piscina che fissava nel vuoto. Per questo motivo, l’uomo è stato raggiunto da Luca Giglio, al quale ha riferito: “Sono arrivato se mi aprono le porte, scappo subito.” Giglio a questo punto ha cercato di sdrammatizzare: “Fatti nominare da tutti.” Lorenzo Spolverato continua a far discutere l’Italia a causa dei suoi gesti sopra le righe e parole che mettono in dubbio la sua persona.