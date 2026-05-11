GO! – Generazione in Orbita, chiusa la prima finestra: 351 progetti inoltrati

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Circa 2000 giovani pugliesi hanno partecipato all’iniziativa di attivazione delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI



Lo scorso 20 aprile si è chiusa la prima finestra di candidatura di GO! – Generazione in Orbita, la misura della Regione Puglia e ARTI che sostiene l’attivazione giovanile attraverso il finanziamento di progetti ideati e realizzati da gruppi informali di giovani pugliesi tra i 18 e i 29 anni

Sono 351 i progetti inoltrati da altrettanti gruppi informali su tutto il territorio regionale, un risultato molto significativo perché segna un livello di partecipazione mai raggiunto prima, che conferma il grande interesse e la forte capacità di attivazione generato dall’iniziativa sui territori e l’interesse suscitato nelle giovani generazioni pugliesi, nonché il desiderio dei giovani e delle giovani di attivarsi per il miglioramento dei propri contesti territoriali.

Le candidature complessivamente inoltrate coinvolgono 1962 giovani con un’età media di 24 anni e una composizione di genere sostanzialmente bilanciata, (50,71% di uomini e 49,29% di donne).

con una numerosità media di 5,6 componenti per gruppo e vedono il coinvolgimento di 612 partner, segnale di una diffusa capacità di attivare reti territoriali e collaborazioni locali già nella fase di candidatura.

Le attività interesseranno tutto il territorio regionale, con una maggiore concentrazione di proposte nelle province di Bari e Lecce (entrambe al 32%), seguite da Foggia (16%), Taranto (11%), Brindisi (5%) e BAT (4%).

Tra gli ambiti tematici preferiti dai giovani candidati emergono arte e cultura, inclusione sociale, partecipazione e cittadinanza, seguiti da comunicazione e media e, ambiente e sostenibilità. Notevole il dato sul coinvolgimento di partner: oltre 600 tra Enti comunali, associazioni e imprese pronti a fornire un contributo allo sviluppo dei progetti.

GO! – Generazione in Orbita è una misura regionale pensata per offrire alle giovani e i giovani pugliesi un’opportunità accessibile di attivazione, apprendimento non formale e crescita personale e professionale, sostenendo percorsi progettuali capaci di affrontare sfide collettive a partire dal contesto locale. La misura si inserisce nel quadro delle politiche giovanili della Regione Puglia e dialoga con Galattica – Rete Giovani Puglia e Luoghi Comuni, valorizzando il ruolo dei territori, delle relazioni e delle comunità locali.

“La chiusura di questa prima finestra ci consegna un risultato di grande rilievo: 351 progetti inoltrati, un dato che conferma la capacità della misura di raggiungere i giovani e attivare progettualità diffuse su tutto il territorio regionale. È un segnale importante, perché racconta una partecipazione ampia e una risposta concreta da parte di ragazze e ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco, partendo dai propri contesti e dalle esigenze delle comunità in cui vivono. Questo risultato è anche il frutto del lavoro di informazione e accompagnamento portato avanti nelle scorse settimane dai Nodi di Galattica e dagli Youth Worker che hanno contribuito in modo determinante a divulgare la misura, orientare i gruppi e facilitare la partecipazione. A loro va un ringraziamento sincero per il lavoro svolto sui territori”, dichiara l’assessore alle Politiche giovanili della Regione Puglia Cristian Casili.

Il dato registrato oggi arriva infatti al termine di settimane intense di informazione, animazione territoriale e accompagnamento diffuso, durante le quali la rete regionale ha svolto un ruolo decisivo nel far conoscere l’avviso e nel supportare i gruppi informali nella fase di candidatura. In tutta la Puglia, i Nodi di Galattica infatti hanno ospitato in un mese oltre 50 tra incontri pubblici, presentazioni e laboratori di progettazione, contribuendo in modo concreto a rendere la misura più accessibile, comprensibile e vicina ai suoi destinatari.

Si apre ora la fase di verifica di ammissibilità e di valutazione delle proposte, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico che mette a disposizione di questa tornata euro 1.500.000,00.

Per i ragazzi e le ragazze che non hanno partecipato a questa prima finestra o non dovessero rientrare tra i finanziati in questa finestra di candidatura, la misura prevede una seconda possibilità di candidatura dal 12 ottobre 2026 alle ore 12.00 al 13 novembre 2026 alle ore 12.00.