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Meteo, settimana difficile soprattutto al nord

Fonte: IlMeteo.it

La nuova settimana si aprirà già all’insegna dell’incertezza. Lunedì 11 maggio il tempo risulterà instabile soprattutto al Nord e su alcune aree del Centro, con precipitazioni sparse che interesseranno in particolare le zone a nord del Po, ma anche Liguria e Toscana, dove non si escludono temporali localmente intensi accompagnati anche da qualche grandinata.

Martedì 12 il quadro meteorologico concederà qualche schiarita in più, anche se il Nord e parte del Centro dovranno fare i conti con forti venti e condizioni instabili, soprattutto sul Nordest e tra Toscana e Marche.

Tra Mercoledì 13 e Giovedì 14 una nuova fase di maltempo riporterà rovesci, temporali e locali grandinate soprattutto al Nord e su parte del Centro, coinvolgendo Toscana, Umbria, Marche e le zone interne del Lazio.

E non sembra destinata a finire qui questa fase di forte dinamicità: da Venerdì 15 è infatti atteso l’arrivo di un ulteriore impulso perturbato che colpirà ancora una volta soprattutto il Nord e il Centro, mentre il Sud vivrà una fase più tranquilla ma meno calda rispetto ai giorni precedenti.

Un lieve miglioramento potrebbe affacciarsi solo all’inizio del weekend, ma per una possibile fase più stabile e duratura bisognerà probabilmente attendere l’ultima settimana del mese.