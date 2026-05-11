La Volta Buona, ospiti dall’11 al 15 maggio 2026: ecco chi ci sarà da Caterina Balivo su Rai 1

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La settimana televisiva di La Volta Buona si prepara a regalare nuovi racconti, volti amati e momenti di grande curiosità. Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2026, il pomeriggio di Rai 1 torna a riempirsi delle storie e delle atmosfere che hanno reso il programma di Caterina Balivo uno degli appuntamenti più seguiti della fascia daytime. Tra biografie intense, musica, rubriche di servizio e ospiti che attraversano cinema, televisione e attualità, il salotto del celebre divano arancione si conferma un luogo dove ogni pomeriggio prende forma un racconto diverso.

Chi arriverà in studio durante la settimana? Quali temi guideranno le puntate? E quali sorprese ha preparato Caterina Balivo per il pubblico di Rai 1?

La Volta Buona: gli ospiti dall’11 al 15 maggio 2026

La nuova settimana di La Volta Buona si apre con un viaggio nelle storie familiari del mondo dello spettacolo. Il talk “Segreti di famiglia” porta in studio Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, due figure che hanno segnato cinema e musica italiana. Annicchiarico ripercorre ricordi, aneddoti e il peso di crescere accanto a due icone, raccontando come abbia costruito un percorso televisivo personale, tra Rai e Mediaset, sempre con uno sguardo ironico e affettuoso verso il passato.

Accanto a lui, Caterina Varzi, scrittrice e psicoanalista, compagna di Tinto Brass, offre un ritratto intimo del regista e del loro legame, soffermandosi sul lavoro di recupero e valorizzazione dell’eredità artistica brassiana. Il racconto si muove tra cinema d’autore, memoria culturale e vita privata, con un tono che alterna delicatezza e profondità.

La settimana prosegue con un tema che negli ultimi anni ha assunto un peso sempre maggiore: le “truffe amorose”. Il programma dedica uno spazio alle testimonianze di chi è caduto in raggiri sentimentali, affrontando il fenomeno con esperti e ospiti che aiutano il pubblico a riconoscere segnali, dinamiche e rischi. Un argomento che intreccia psicologia, cronaca e mondo digitale, affrontato con la sensibilità che caratterizza il programma.

Valeria Marini, Laura Efrikian, Pupo e gli altri protagonisti della settimana di La Volta Buona

Tra gli ospiti più attesi c’è Valeria Marini, che torna nel salotto di Rai 1 per parlare dei suoi nuovi progetti musicali e televisivi. La showgirl, da sempre presenza amatissima dal pubblico, porta energia e glamour, raccontando aneddoti e anticipazioni che animano la puntata.

Arriva poi Laura Efrikian, volto storico della Rai e protagonista di una stagione televisiva che ha segnato intere generazioni. La sua presenza è un viaggio nella memoria della tv italiana, tra ricordi del Festival di Sanremo, aneddoti di carriera e il racconto della lunga storia d’amore con Gianni Morandi, con cui ha condiviso vita privata e palcoscenico.

La musica torna protagonista con Pupo, impegnato nel tour 2026 che attraversa teatri e piazze italiane. L’artista ripercorre quarant’anni di carriera, tra successi intramontabili e nuove sfide, portando in studio il suo stile diretto e appassionato.

Non manca lo spazio dedicato alla nutrizione con il professor Giorgio Calabrese, che ogni settimana offre consigli pratici e spiegazioni legate alla dieta mediterranea e alle abitudini quotidiane. Il suo intervento è ormai un appuntamento fisso per il pubblico, che segue con interesse suggerimenti e curiosità legate al benessere.

Pino Insegno, Maurizio Mattioli e la rubrica sulla longevità

La settimana si arricchisce con la presenza di Pino Insegno, doppiatore e conduttore amatissimo, voce italiana di personaggi iconici del cinema internazionale. Il suo racconto attraversa aneddoti di set, curiosità sul doppiaggio e momenti della sua carriera televisiva, con il tono brillante che lo contraddistingue.

Accanto a lui, Maurizio Mattioli, attore romano che ha attraversato decenni di cinema e tv, porta in studio la sua ironia e la sua esperienza, regalando al pubblico un ritratto sincero e divertente della sua carriera.

A chiudere idealmente la settimana torna la rubrica dedicata alla longevità, uno spazio che unisce testimonianze, consigli e storie di vita capaci di ispirare un approccio più sereno e consapevole all’invecchiamento. Un momento che il pubblico ha imparato ad apprezzare per la sua capacità di unire leggerezza e riflessione.