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In corso operazioni della Dda di Bari e Procura della Repubblica di Foggia

In corso operazione congiunta diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Eseguite dalla Squadra Mobile di Foggia 18 misure cautelari personali per molteplici episodi estorsivi ai danni di imprenditori foggiani, realizzati con metodo mafioso e al fine di agevolare la mafia foggiana e le sue batterie.

Arrestati dalla SISCO di Bari e dalla Squadra Mobile di Foggia altri due esponenti di spicco della mafia garganica per il brutale ed efferato duplice omicidio di Ferrelli Nicola e Petrella Antonio, avvenuto ad Apricena il 20.6.2017.

Fermato dalla Squadra Mobile di Foggia e dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Foggia il presunto autore dell’omicidio di Bruno Stefano e del duplice tentato omicidio di Bruno Saverio e Bruno Pasquale; fatti avvenuti in Foggia il 29.4.2026.

In corso vasta attività di perquisizioni e di controlli del territorio da parte delle forze dell’ordine.

Nella mattinata odierna, alle ore 10.30, si terrà presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Foggia una conferenza stampa alla presenza del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.