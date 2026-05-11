Monte Sant'AngeloSport Capitanata
Monte Sant’Angelo in Prima Categoria
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Monte Sant’Angelo in Prima Categoria
L’Accademia Calcio Monte è ufficialmente in Prima Categoria 🔥
Un sogno diventato realtà grazie all’impegno di un gruppo straordinario dentro e fuori dal campo.
📣Grazie ai nostri tifosi, cuore pulsante di questa stagione.
Grazie agli sponsor per il sostegno continuo.
Grazie a dirigenti, staff e collaboratori che hanno lavorato ogni giorno per questi colori.
Grazie a tutti i calciatori che hanno lottato fino
all’ultimo minuto con orgoglio e appartenenza.
Un ringraziamento speciale a mister La Torre.
Questa promozione è di tutto il popolo montanaro.
SIAMO IN PRIMA CATEGORIA 💚🖤