Giulia Soponariu dopo il Grande Fratello svela: “Il post reality è stato uno shock all’inizio”

Giulia Soponariu è stata una delle concorrenti più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello. Era la più piccola nella casa più spiata dagli italiani e in molti all’inizio non pensavano che sarebbe rimasta a lungo, in realtà è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori arrivando in finale.

L’ex gieffina ha mostrato grande sensibilità nella casa, oltre alla sua maturità. A conquistare tutti anche la sua allegria e il suo modo di fare, in molti momenti è riuscita anche a commuovere tutti con la sua storia. È stato molto emozionante anche il momento in cui ha rivisto i suoi fratelli al Grande Fratello. Ma cosa è successo quando è tornata alla normale quotidianità?

Grande Fratello, delicato post reality per Giulia Soponariu: le rivelazioni dell’ex gieffina

Tornare alla normalità dopo il Grande Fratello non è stato così semplice per l’ex gieffina. Ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo ha svelato: “Questo post reality è stato uno shock inizialmente, sono stati giorni intensi avendoli vissuti dall’inizio alla fine”.

A detta sua è stato strano anche riprendere tra le mani il telefono, oltre al fatto di essere circondate da persone che la stimano e altro no. Giulia Soponariu ha fatto poi sapere che per lei la vittoria di Anita Mazzotta è stata meritatissima. Ha fatto notare che è stata stimata dal primo giorno, quando era ancora single, il fatto di aver iniziato una relazione con Jonas a parer suo non c’entra nulla.