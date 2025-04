Giulia De Lellis sarebbe incinta di Tony Effe

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le voci di crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe sembrano essere smentite da un’indiscrezione che sta facendo il giro del web: l’influencer romana sarebbe incinta. La coppia, al centro del gossip per la loro relazione a tratti misteriosa, potrebbe aver scelto di mantenere un profilo basso per proteggere questa lieta notizia.



Giulia De Lellis: nessuna crisi con Tony Effe. L’influencer sarebbe incinta

Giulia De Lellis, nota per la sua partecipazione a “Uomini e Donne” e per la sua precedente relazione con Andrea Damante, e il rapper Tony Effe, si sono conosciuti al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo un iniziale riserbo, hanno ufficializzato la loro storia, condividendo momenti di vita quotidiana e professionale, inclusa la presenza di Giulia al Festival di Sanremo per sostenere Tony.

Nelle ultime settimane, i rumors di una possibile crisi si erano intensificati, alimentati da un viaggio alle Maldive che non sembrava aver risolto le tensioni. Tuttavia, Giulia ha negato pubblicamente la crisi, e ora emerge l’ipotesi della gravidanza.

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, Giulia avrebbe convinto Tony, inizialmente reticente, a formare una famiglia. La coppia starebbe attendendo il superamento del primo trimestre di gravidanza per annunciare la notizia sui social, per scaramanzia. Alcuni fan, osservando le recenti foto di Giulia, hanno notato un leggero rigonfiamento del ventre, che potrebbe confermare la gravidanza. Resta da vedere come la coppia deciderà di condividere questa gioiosa novità con il pubblico.