Giulia De Lellis parla della sua nuova esperienza di mamma

Giulia De Lellis, influencer e imprenditrice romana, sta vivendo un momento di grande felicità: è diventata mamma per la prima volta. La piccola Priscilla Rapisarda, nata lo scorso 8 ottobre dalla relazione con il rapper Tony Effe, ha portato una ventata di emozioni nella vita dell’influencer, che ha condiviso con i suoi follower le prime sensazioni di questa nuova avventura.

L’annuncio di Giulia De Lellis

Dopo aver trascorso le prime settimane tra emozioni intense e qualche stanchezza, Giulia ha annunciato di aver fatto ritorno a Milano insieme alla sua famiglia, iniziando così questa “nuova vita in tre”. Con sincerità, ha spiegato che essere mamma rappresenta un cambiamento profondo: “È intenso. Quando ti dicono che un figlio ti cambia la vita non è un modo di dire. Sembra una frase fatta, ma in realtà non lo è, prendetela alla lettera. È un cambiamento che, se siete disposti a fare e lo affrontate con consapevolezza, è meraviglioso.”

Giulia, nota per la sua presenza sui social e nel mondo della moda, ha scelto di condividere questo capitolo con i suoi follower, sottolineando l’amore incondizionato che prova per la piccola e per Tony Effe, con cui vive una relazione solida e riservata. La nascita di Priscilla rappresenta un nuovo, dolce capitolo per la coppia, ricco di emozioni e di speranze future.