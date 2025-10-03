[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nonna Silvi, 84 anni e non sentirli. Pasticciera al forno di famiglia e food influencer da 4 milioni di follower.

A 84 anni c’è chi si gode la pensione e chi come nonna Silvi, all’anagrafe Silvana Bini, continua a svegliarsi di buon mattino e recarsi al forno Martini a Castelfiorentino, fondato dal figlio Marco nel 2006. Con le mani immerse nel burro e nella farina impasta dolci e crostate che farcisce rigorosamente a mano. Nonna Silvi condivide la sua energia e la sua passione per i fornelli, con i milioni di persone che la seguono su Instagram e TikTok, trasformando la sua popolarità in una nuova forma di artigianato digitale e dimostrando di essere al passo anche nel fare impresa: vende sughi casalinghi, panettoni fragranti e altre specialità online, portando nelle case dei suoi follower il calore della sua terra. La sua fama ha varcato i confini nazionali e l’ha portata fino alle cucine della famiglia reale del Qatar, dove ha avuto l’onore di preparare i suoi piatti. Il segreto della sua longevità è non fermarsi mai, l’elisir della sua giovinezza, ciò che la rende vitale è proprio il lavoro. Nonna Silvi, classe 1941, instancabile lavoratrice, imprenditrice digitale, icona della resilienza e della tradizione culinaria toscana, dimostra che l’energia nasce dal fare ciò che si ama, ogni singolo giorno.