Giulia De Lellis, pancione in bikini sotto il sole di Amalfi

Giulia De Lellis continua a documentare la sua dolce attesa sotto il sole dell’estate italiana. L’influencer 29enne, in dolce attesa della sua prima figlia, Priscilla, sta seguendo il suo compagno, il rapper Tony Effe, durante il suo tour. Le sue ultime tappe l’hanno vista protagonista sulla Costiera Amalfitana, dove ha sfoggiato con orgoglio il suo pancione in bikini.

Gli scatti ad Amalfi

Alcuni scatti, pubblicati dal settimanale Chi, la ritraggono su una barca a godersi il sole e il mare, mentre altri sono stati condivisi direttamente da lei sui suoi canali social. La gravidanza, che si avvia al termine, è vissuta dall’influencer con grande serenità.

In una recente intervista, Giulia ha raccontato di sentirsi “fortunata” per come sta vivendo la sua gravidanza, che ha definito “desiderata e voluta”. Ha anche svelato che l’idea di avere un figlio è arrivata dal suo compagno, che l’avrebbe desiderato anche prima. Lei, invece, ha preferito aspettare il momento giusto, come l’acquisto di una casa più grande, prima di avviare il progetto di una famiglia.

La coppia ha inoltre scelto il nome della bambina, Priscilla, un nome che Giulia ama profondamente per il suo significato di “antica, nobile e importante”. La scelta del nome ha rafforzato il loro legame, facendo innamorare di nuovo Giulia del suo compagno.