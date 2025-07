Giulia De Lellis, il bel gesto di Tony Effe

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giulia De Lellis, incinta di circa sette mesi, si mostra radiosa mentre riceve un romantico gesto da Tony Effe, il trapper 33enne con cui aspetta una bambina, Priscilla. L’artista sorprende la compagna, attualmente al Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, con un mazzo di rose arrivato direttamente nella suite in occasione del loro primo anniversario di coppia. La romana, impegnata in un evento firmato Tom Ford, condivide la scena con i follower attraverso le IG Stories, esprimendo tutta la sua felicità.

La storia d’amore tra i due

Nonostante la distanza, a causa degli impegni di Tony Effe in Francia e Grecia, i due trovano modi speciali per celebrare il loro amore. La storia tra Giulia e il trapper, iniziata esattamente un anno fa durante le nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Toscana, si è evoluta rapidamente. Ricordando quei momenti, l’artista nel suo libro “Non volevo ma lo sono” rivela come quella notte sia stata l’inizio di una nuova vita.

Ora, a pochi mesi dalla nascita della loro bambina, Giulia vive un periodo di grande gioia e attesa, rafforzato dall’affetto e dai gesti romantici di Tony Effe. La loro storia, segnata da passione e desiderio di famiglia, continua a sorprenderli e a renderli felici.