[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giornata Nazionale Salute Donna. Ammi-Donne per la salute in piazza il 22 aprile

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, il prossimo martedì 22 aprile 2025, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, l’Ammi – Donne per la salute Sezione di Manfredonia sarà in Piazza del Popolo assieme ad Asl Puglia Salute, Andos Comitato di Foggia, Caritas Diocesana, Comitato Uisp, CRI per sensibilizzare l’utenza e fornire informazioni sulla prevenzione, gli operatori saranno impegnati in attività di consulenza e screening offerte gratuitamente.

Sarà una intera mattinata dedicata alla prevenzione in generale e più nello specifico a quella che riguarda la popolazione femminile esposta al rischio di carcinoma mammario, della cervice uterina e alle malattie sessualmente trasmissibili e ginecologiche.

In particolare il personale medico sanitario svolgerà gratuitamente le seguenti prestazioni: screening mammario a donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni (prenotazioni al n. 333 775 62 62); screening cervico carcinoma a donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni (non necessaria la prenotazione); ecografia mammaria a donne di età inferiore ai 50 anni che non si siano sottoposte di recente a esami senologici (prenotazioni al n. 0884 588 537 Ambulatorio Solidale Caritas specificando “INIZIATIVA AMMI).

La Giornata nazionale della salute della donna, istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2015 e promossa dal Ministero della Salute insieme alla Fondazione Atena Onlus per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Con il Ministero della Salute l’AMMI ha tempestivamente istituito una partnership per la Giornata Nazionale per salute della Donna.