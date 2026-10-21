Beautiful, anticipazioni 21 ottobre 2026: duro scontro tra Hope e sua madre, Brooke la accusa di…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che dopo quello che è successo Ridge ha offerto un’altra opportunità a Carter dicendogli che sarebbero stati pronti a lasciarsi questa storia alle spalle se avesse rinunciato al controllo legale della Forrester Creation, lui però ha rifiutato.

Anticipazioni Beautiful 21 ottobre 2026: Brooke accusa duramente Hope allo chalet, cosa pensa della figlia

Dopo che Carter è diventato con l’inganno il nuovo manager della Forrester Creations Eric, con grande delusione, definirà il suo atteggiamento estremamente arrogante. Loro lo consideravano uno di famiglia e lui di punto in bianco ha deciso di tradirli.

Ridge dirà a Carter che non gli permetteranno davvero di assumere il controllo dell’azienda, ma Justin dopo aver studiato bene i documenti confermerà che adesso detiene lui legalmente il controllo della Forrester Creations. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che ci sarà un duro scontro tra Brooke e sua figlia allo chalet. La Logan accuserà Hope di aver manipolato il Walton, lei però ripeterà che hanno fatto tutto questo per salvare l’azienda.