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Grotta Scaloria a Manfredonia: il fascino millenario del culto dell’acqua conquista tutti!

📆Sabato 17 ottobre si sono svolte con una grandissima e calorosa partecipazione le visite guidate, organizzate dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Foggia e BAT, agli scavi esterni di Grotta Scaloria a Manfredonia, confermando il forte legame della comunità con la propria storia e il proprio patrimonio archeologico.

📜L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Manfredonia, ha visto la curatela del gruppo di ricerca composto dalle dott.sse E. Isetti e A. Traverso e dal dott. G. Rossi, insieme alla funzionaria archeologa della Soprintendenza, dott.ssa D. Pian, i quali hanno illustrato con passione e competenza i lavori di scavo in corso nell’area esterna alla grotta a tutti i numerosi visitatori intervenuti.

👏🏻Un ringraziamento speciale va a chi ha partecipato con tanto entusiasmo rendendo questa giornata istituzionale un momento indimenticabile di condivisione culturale.