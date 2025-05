[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giordano in Jazz Summer Edition: il leggendario fondatore e batterista dei Police Stewart Copeland a Foggia il 29 luglio

Alle 17 del 12 maggio inizia la prevendita su Ticketone. 3000 i posti disponibili

Questa mattina, nella straordinaria cornice della Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano di Foggia, è stato presentato “Police Deranged For Orchestra” di Stewart Copeland, leggendario fondatore e batterista dei Police, che si terrà a Foggia il prossimo 29 luglio, con una platea di 3000 posti con biglietti acquistabili dalle ore 17 del 12 maggio sulla piattaforma Ticketone.

Prima di rendere noti i particolari organizzativi di uno degli eventi centrali dell’Estate Foggiana, organizzato dal Comune di Foggia in collaborazione con Puglia Culture e Moody Jazz Cafè, la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessora alla Cultura Alice Amatore, il dirigente responsabile Carlo Dicesare e Sante Levante, direttore Puglia Culture, hanno condiviso il successo dell’edizione del ‘Giordano in Jazz – Pianoforti nelle chiese del centro storico’.

Carlo Dicesare, ideatore e direttore artistico della manifestazione nata nel 2015, ha tracciato un bilancio reso ancora più suggestivo dalla proiezione di video che hanno ripercorso i momenti più emozionanti, dalle file composte e interminabili di spettatori desiderosi di assistere agli eventi alle performance degli artisti coinvolti. La sindaca Maria Aida Episcopo ha ringraziato gli organizzatori e la Diocesi per avere permesso di accedere in luoghi così significativi, l’assessora alla Cultura Alice Amatore ha sottolineato la validità dell’intuizione di portare “la grande musica fuori dai contesti tradizionalmente deputati, di esaltare la commistione tra la bellezza delle nostre chiese e quella della musica. La grandissima risposta del pubblico ha confermato quanto Foggia sia viva e chieda di essere stimolata e di proseguire in questa direzione, spaziando tra più generi e proposte. E quanto la cultura possa e debba costituire il motore della rinascita della città”.

E l’appendice estiva si annuncia ancora più esaltante: sarà infatti Stewart Copeland, leggendario fondatore e batterista dei Police, compositore di colonne sonore e opere, il protagonista del prossimo appuntamento in programma martedì 29 luglio a piazza Cavour. Copeland porterà in esclusiva per il sud Italia il suo ultimo progetto, “Police Deranged for Orchestra”, nel quale i più grandi successi della band vengono completamente rivisti e riarrangiati con l’accompagnamento di una grande orchestra. Foggia sarà l’ultima tappa del tour italiano che si aprirà al Castello Scaligero di Villafranca di Verona il 23 luglio prossimo, proseguirà a La Spezia due giorni dopo e continuerà con la tappa all’Auditorium Parco della Musica a Roma il 27 luglio.

Piazza Cavour sarà transennata, e divisa per settori: 1500 i posti a sedere nei primi due, e i biglietti costeranno rispettivamente 45 e 35 euro; e 1500 quelli in piedi, che costeranno appena 20 euro.

Un’opera orchestrale unica in cui Copeland rivisita, come mai prima d’ora, i brani iconici della band che ha segnato la storia della musica, trasformando le hit dei Police in un’esperienza sinfonica travolgente ed inedita. Affiancato dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Attila Simon, Copeland ripercorrerà l’ascesa della sua carriera musicale attraverso quattro decenni.

Ad accompagnare Copeland saranno le vocalist Sarah-Jane, Laise Sanches e Raquel Brown; il virtuoso della chitarra Gianni Rojatti; al basso Faso, noto per il suo lavoro con Elio e le Storie Tese, al pianoforte Vittorio Cosma, anch’egli membro di Elio e le Storie Tese e The Producers, e la Ensemble Symphony Orchestra di 27 elementi.

Un evento unico per un’estate unica, che brillerà anche nel segno del Giordano in Jazz.