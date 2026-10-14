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“Giordano In Jazz – Autumn Edition”: ritorna a Foggia la grande musica internazionale

Dal tributo ai Weather Report firmato da Kurt Elling & Yellowjackets all’energia soul di Macy Gray: due appuntamenti imperdibili al Teatro Umberto Giordano

FOGGIA, 13 ottobre 2026. La grande musica d’autore torna protagonista a Foggia con il Giordano In Jazz – Autumn Edition 2026. Organizzata dal Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, promossa dal sistema regionale Puglia Culture in collaborazione con il Moody Jazz Cafè e coordinata dal dirigente Carlo Dicesare (curatore della rassegna dal 2015), la rassegna autunnale porta sul prestigioso palcoscenico del Teatro Umberto Giordano nomi simbolo del panorama musicale planetario.

Due serate uniche nate per connettere il grande jazz e le sonorità soul internazionali con il valore storico e culturale del teatro cittadino.

IL PROGRAMMA

Lunedì 2 novembre 2026, ORE 21

KURT ELLING & YELLOWJACKETS play Weather Report

L’autunno si accende con una collaborazione leggendaria: una delle voci più acclamate del jazz mondiale, Kurt Elling, incontra il virtuosismo e l’energia esplosiva degli Yellowjackets per uno speciale omaggio alle sonorità iconiche dei Weather Report.

Lineup completa: Kurt Elling – vocals, Russell Ferrante – keyboards,Bob Mintzer – saxophone, Dane Alderson – bass, Marcus Finnie – drums

Biglietti: Disponibili su Vivaticket, online e nei punti vendita autorizzati.

Mercoledì 9 dicembre 2026, ORE 21

MACY GRAY – The Trouble With The Truth Tour

Una voce inconfondibile, graffiante e iconica. Il Teatro Umberto Giordano accoglie la stella mondiale dell’R&B e del soul Macy Gray, per una tappa imperdibile del suo tour internazionale. Un viaggio ad alta carica emotiva tra i suoi storici successi e le nuove produzioni d’autore.

Biglietti: Disponibili su Vivaticket, online e nei punti vendita autorizzati.

“Il Giordano In Jazz si conferma un fiore all’occhiello per la programmazione culturale della nostra città. Portare a Foggia artisti dell’autorevolezza di Macy Gray, Kurt Elling e gli Yellowjackets conferma la volontà dell’Amministrazione di posizionare la nostra comunità nei grandi circuiti musicali internazionali, valorizzando il Teatro Umberto Giordano come luogo d’eccellenza, di incontro e di crescita culturale per tutto il territorio”, spiega la sindaca Maria Aida Episcopo.

“Questa rassegna dimostra quanto la musica di qualità sappia interpretare e proiettare anche all’esterno l’identità e la vitalità di Foggia. L’Autumn Edition del Giordano In Jazz propone un dialogo virtuoso tra ricerca sonora, virtuosismo ed energia pop-soul, offrendo al pubblico l’opportunità di essere parte integrante di esperienze ed emozioni intense ed uniche. Continuiamo a investire nella cultura come bene comune e motore di attrattività per la città” sottolineal’assessora alla Cultura Alice Amatore.

“Dal 2015 a oggi, il percorso di Giordano In Jazz ha puntato sulla qualità e sull’originalità delle proposte artistico-musicali. Ogni concerto non è un stato e non è un semplice spettacolo, ma un’esperienza unica pensata per il Teatro Giordano, dove artisti di statura internazionale riescono a stabilire un legame intimo con il pubblico. Con il tributo ai Weather Report e la presenza di Macy Gray continuiamo a tracciare un solco di eccellenza che unisce la storia del festival alla grande musica del presente. Ed è solo l’inizio, perché stiamo programmando altre date che arricchiranno la Autumn Edition e ci guideranno diretti alla Winter Edition con tante sorprese che alimenteranno la meraviglia della bellezza del nostro centro storico con giochi di luci e suoni senza tempo” annuncia il dirigente del Comune di Foggia e curatore di Giordano In Jazz Carlo Dicesare.