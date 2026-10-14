Il Paradiso delle signore, spoiler dal 14/10: Adelaide preoccupata

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Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore nel pomeriggio di Rai 1. La puntata di mercoledì 14 ottobre 2026 promette nuovi momenti di tensione e al centro della scena ci sarà ancora una volta Riccardo. Il suo comportamento continua infatti a destare forti preoccupazioni. Adelaide comincerà a temere che dietro la sua crisi ci sia qualcosa di molto serio. La Contessa arriverà a sospettare una possibile ricaduta nella droga, questo deciderà di confidarsi con Marta e passare all’azione. Intanto anche al Paradiso le cose si faranno complicate per Concetta: Elisa sorprenderà le Veneri con una decisione del tutto inattesa e Johnny proverà invece a trovare una soluzione ai problemi di Barbara.

Adelaide prepara un piano per Riccardo

Marta ha ormai capito che Riccardo ha bisogno di aiuto e, per riuscire a capire cosa gli stia realmente accadendo, ha deciso di mettere da parte i contrasti con Adelaide. Tra le due donne nasce così una sorta di tregua, dettata soprattutto dalla preoccupazione per il giovane. Adelaide è infatti convinta che Riccardo non stia raccontando tutta la verità. Il suo atteggiamento e la profonda crisi che sta attraversando spingono la Contessa verso un’ipotesi particolarmente dolorosa.

Adelaide teme che il nipote possa essere ricaduto nella tossicodipendenza, problema che aveva già segnato profondamente il suo passato. Un sospetto pesantissimo che la donna non intende ignorare. Per questo rivelerà a Marta di avere pensato a un modo per verificare cosa stia realmente succedendo. Il piano prevede di sottoporre Riccardo a un test antidroga, cercando però di evitare che il giovane se ne accorga.

Adelaide e Marta sperano così di ottenere finalmente una risposta ai loro dubbi e di capire come intervenire. Le anticipazioni delle puntate successive lasciano inoltre intuire che la vicenda non si chiuderà immediatamente. Nell’episodio di giovedì 15 ottobre, infatti, Marta e Adelaide saranno ancora in attesa dell’esito del test. Una situazione destinata quindi ad alimentare ulteriormente la tensione intorno a Riccardo.

Nel frattempo, al Paradiso, Barbara sarà costretta a studiare in Caffetteria. Johnny si accorgerà delle sue difficoltà e parlerà con Irene, proponendole di trovare una sistemazione alternativa che possa permettere alla ragazza di concentrarsi. Ma un’altra storyline attirerà l’attenzione dei telespettatori. Elisa scoprirà infatti che le Veneri stanno cercando di aiutare Concetta di nascosto. La sua reazione sarà però molto diversa da quella che le colleghe potrebbero aspettarsi.

La capocommessa sceglierà infatti di intervenire personalmente e di mettersi in gioco per cercare di risolvere la situazione. Concetta potrà quindi contare su un aiuto decisamente inatteso proprio nel momento in cui sembra trovarsi maggiormente in difficoltà. Che dire quindi? Il dubbio su Riccardo riapre una pagina dolorosa del passato del personaggio e introduce una delle trame più delicate di questa fase della soap.

La scelta di controllarlo senza informarlo potrebbe inoltre avere conseguenze importanti nei rapporti familiari. Se Riccardo dovesse scoprire il piano organizzato alle sue spalle, la tregua costruita da Adelaide e Marta per aiutarlo rischierebbe infatti di trasformarsi rapidamente in un nuovo scontro.

Fonte: Coming Soon

FONTI:

Coming Soon