UeD Gianmarco conquista un’altra dama, Agnese svela: “Il suo sorriso mi provoca emozioni, se vuole ci sono”

Il trono di Giamarco Steri a Uomini e Donne è iniziato da poco ma sta conquistando un successo incredibile. Da quando è diventato il nuovo tronista più di ottomila ragazze hanno contattato la redazione per conoscerlo. Lui in studio, durante il momento delle selezioni, ha tenuto le ragazze che a primo impatto lo hanno subito colpito e ha già fatto due esterne.

Quando è salito sul trono una dama ha manifestato apprezzamento nei suoi confronti, Barbara De Santis, dicendo che nonostante la giovane età pensa che sia già un uomo maturo. Nella puntata che è andata in onda ieri su Canale 5 un’altra dama non ha nascosto il suo interesse nei confronti del tronista. Si tratta di Agnese, senza giri di parole in studio ha detto: “Ci sono tante bimbe di Gianmarco, ma io sono una adulta di Gianmarco. Non sono una fan, ma ha questo sorriso che mi provoca un’emozione“.

La dama Agnese propone a Gianmarco di iniziare una conoscenza a Uomini e Donne, come ha reagito lui

In studio la dama Agnese ha poi fatto sapere che anche fuori lei si sarebbe lanciata in una conoscenza con un ragazzo più giovane di lei. A Gianmarco Steri ha poi detto: “Se lui vuole fare questo salto generazionale io ci sono“. Lei era quindi pronta ad iniziare una frequentazione con il nuovo tronista, lui però non ha ricambiato il suo interesse.

In puntata il tronista l’ha ringraziata dicendo che le sue parole gli hanno fatto molto piacere, le ha detto che è una bellissima donna ma ha chiaramente lasciato intendere che preferisce un altro tipo di frequentazione (con una ragazza più giovane). Lei ha subito detto che apprezzava la sua risposta e la questione si è conclusa.