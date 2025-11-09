Lorella Cuccarini distrutta sui social: “Uno choc e un dolore immenso”, ecco perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorella Cuccarini è tra i volti tv che hanno voluto rendere omaggio a Beppe Vessicchio. Il direttore d’orchestra è morto all’età di 69 anni dopo un breve ricovero all’ospedale San Camillo di Roma per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La morte dell’uomo ha colpito tutti: dalle persone comuni ai personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo. In queste ore, anche Lorella Cuccarini ha voluto rendere omaggio a Beppe Vessicchio. La prof di Amici è apparsa parecchio scossa per l’accaduto, tanto da scrivere il seguente post strappalacrime su X, il vecchio Twitter”: “Uno shock e un dolore immenso, non solo per me, ma per tutti. Oggi perdo un amico sincero, un Maestro di musica e di vita. Quante momenti abbiamo vissuto insieme, professionali e personali; quanti ricordi … A Dio, caro Peppe”

Lorella Cuccarini ricorda Beppe Vessicchio

La prof di Amici è apparsa parecchio addolorata per la perdita di Beppe Vessicchio, con il quale ha lavorato in diverse occasioni. Il direttore d’orchestra è stato infatti presente in tante tappe della carriera di Lorella Cuccarini. L’uomo ha collaborato con la donna per un’intera edizione di Buona Domenica andata in onda nel 1995 su Canale 5. Ma Lorella Cuccarini non è stata l’unica che ha voluto omaggiare Beppe Vessicchio. Anche Maria De Filippi ha scritto una dedica commossa per l’uomo. In un post condiviso sui social, la conduttrice ha scritto: “E’ difficile crederci, mi sembra impossibile. Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro, non solo d’orchestra ma di vita. Ti sorrido e tu sorridi a mezza bocca come sempre. Ti voglio bene”