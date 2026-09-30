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Manfredonia, marcia indietro della Regione sull’eliminazione della seconda postazione del 118?

L’indignazione, le proteste e le prese di posizione sono sempre utili e possono contribuire a cambiare decisioni già assunte. Qualcuno si è finalmente reso conto dell’assurdità di eliminare la seconda postazione del 118 a Manfredonia e ha deciso di fare marcia indietro rispetto alla scelta già presa.

Dicono che si tratti di una soluzione provvisoria. A noi spetta continuare a vigilare e a far sentire la nostra voce finché questa decisione non diventerà definitiva.

La mobilitazione resta una delle poche armi efficaci di fronte all’approssimazione e a scelte che rischiano di penalizzare ancora una volta il nostro territorio.

Lo scrive in una nota dell’ex sindaco Angelo Riccardi