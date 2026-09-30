Tempesta d’amore, anticipazioni dal 5 al 9 ottobre 2026: segreti, tensioni e nuovi legami al Fürstenhof

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La settimana di Tempesta d’amore in onda dal 5 al 9 ottobre 2026 su Rete 4 si prepara a regalare nuovi intrecci, segreti che emergono e scelte difficili per gli abitanti del Fürstenhof. Le storie di Leo, Vincent, Fanny, Kilian e degli altri protagonisti si intrecciano tra sentimenti, rivelazioni e momenti comici che alleggeriscono la tensione. A questo punto è inevitabile chiedersi: quali verità verranno alla luce? chi troverà il coraggio di cambiare? e quali rapporti rischiano di spezzarsi?

Tempesta d’Amore: Leo e Vincent ai ferri corti, Michael ed Erik tra orsi… e procioni

La settimana si apre con Werner costretto ad accompagnare Pachmayer a una partita di calcio, e per non fare brutta figura chiede aiuto a Leo, la cui competenza sorprende Vincent. Il ragazzo inizia a chiedersi perché Leo abbia abbandonato lo sport, mentre tra i due cresce una tensione difficile da gestire.

Intanto Michael, pronto a partire per il Brasile, regala alcuni oggetti agli amici e propone a Erik un’ultima avventura: un campeggio che si trasforma in una notte di panico quando credono di essere attaccati da un orso… salvo poi scoprire che si trattava di un semplice procione.

Sul fronte sentimentale, Lale capisce che Fanny prova ancora qualcosa per Kilian e cerca di trattenerlo a Bichlheim proponendolo come nuovo chef del Fürstenhof.

Il giorno dopo, Katja tenta di mediare tra Leo e Vincent, ma le scuse poco sincere di Leo fanno esplodere un nuovo scontro. Erik, tornato dal campeggio, si vanta dell’impresa “eroica”, finché Vincent non lo smaschera. Intanto Miro rimanda alcuni preparativi richiesti da Greta, irritandola con le sue superstizioni.

Fanny e Kilian sempre più vicini, Leo confessa il suo segreto

Dopo una notte romantica nella baita, Fanny e Kilian non riescono a stare lontani e si incontrano di nascosto nella serra. Kilian ignora una telefonata compromettente pur di non rovinare il momento, mentre la loro relazione diventa sempre più intensa.

Nel frattempo, Leo ritrova complicità con Katja durante un giro in bicicletta e trova finalmente il coraggio di confessarle il vero motivo per cui ha lasciato il calcio: si era innamorato di un compagno di squadra ed era stato emarginato. La reazione affettuosa di Katja lo solleva, ma un nuovo conflitto esplode quando Werner gli propone di fare il portiere della squadra di Bichlheim. Leo crede che la madre sia coinvolta e la accusa di aver tradito la sua fiducia.

Sul fronte lavorativo, Lale si scontra con commenti negativi online e se la prende con Fritz, che rinuncia alla festa aziendale. Christoph la aiuta a capire l’errore e, grazie a un’idea di Fritz, Lale risponde pubblicamente agli attacchi.

Leo cerca lavoro, Fanny soffre per Kilian, Alfons torna raffreddato

Leo promette a Katja di rimettersi in gioco e chiede a Werner un impiego nel centro fitness. Werner convince Christoph ad assumerlo come tirocinante, ma in cambio pretende che Leo faccia un provino per la squadra di calcio. Un passo avanti… e uno indietro.

Sul fronte sentimentale, Fanny si lascia convincere da Kilian a non rinunciare al loro amore, trovando conforto in Yannik, che vive una situazione simile. La speranza dura poco: Kilian annulla un altro incontro per aiutare Larissa, lasciando Fanny delusa e confusa.

Intanto Alfons torna dal campeggio raffreddato e Hildegard, nel tentativo di sistemare casa, distrugge accidentalmente le rose di origami che lui aveva preparato per lei.