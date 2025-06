Giacomo Giorgio ha un nuovo flirt, c’entra Dolce & Gabbana

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giacomo Giorgio, noto attore di successo grazie alla serie “Mare Fuori” e altre fiction di successo, ha ufficializzato il suo fidanzamento sui social media, sorprendendo i fan. Il 27enne napoletano, tra gli artisti emergenti più apprezzati in Italia, ha condiviso uno scatto romantico con Maddalena Botta, digital PR di Dolce & Gabbana, sotto le rovine di Roma. L’immagine è accompagnata da un cuore nero, simbolo di un amore speciale e riservato.

La vita privata di Giacomo Giorgio

Giorgio, che ha iniziato a recitare fin da bambino, si è sempre mostrato molto protettivo riguardo alla sua vita privata, dichiarando in passato che la sua esigenza principale fosse mantenere la riservatezza. Tuttavia, questa volta ha deciso di uscire allo scoperto, forse spinto dalla forte passione che prova per Maddalena. La ragazza, con poco più di 10mila follower su TikTok, non lavora nel mondo dello spettacolo ma è molto seguita da vip e pare essere molto amica di Beatrice Vendramin, conosciuta anche dal protagonista.

Il legame tra i due sembra essere nato tra amici comuni, con un possibile ruolo di “cupido” giocato dalla Vendramin. La nuova coppia, molto riservata, ha deciso di condividere il loro amore sui social, lasciando i fan in attesa di ulteriori dettagli.