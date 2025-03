Spoiler “Mare Fuori 5”: new entry e svolte inaspettate

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La quinta stagione di Mare Fuori si preannuncia come un nuovo grande successo, destinato a catturare l’attenzione del pubblico più di quanto non abbiano già fatto le precedenti. Il debutto dei primi sei episodi su RaiPlay ha registrato un’affluenza record, con un numero di accessi così elevato da mettere temporaneamente in difficoltà la piattaforma. Un chiaro segnale di quanto la serie sia diventata un fenomeno di culto, capace di coinvolgere ed emozionare gli spettatori con le storie intense e drammatiche dei giovani detenuti dell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. Andiamo a scoprire i nuovi giovani detenuti che in questa nuova stagione andranno a popolare l’IPM guidato dalla giovane, ma determinata, Sofia (Lucrezia Guidone) con il prezioso aiuto di Beppe (Vincenzo Ferrera) e Massimo (Carmine Recano).

Assunta, un personaggio molto vicino a Rosa

I primi episodi di Mare Fuori 5 hanno già regalato svolte narrative inaspettate, tra cui una rivelazione sorprendente che riguarda Rosa Ricci (Maria Esposito). Il passato della sua famiglia, che sembrava ormai scritto, è stato scosso da una verità rimasta nascosta troppo a lungo. Nella stagione precedente, l’apparizione della madre Assunta (interpretata da Antonia Truppo) aveva sconvolto gli equilibri, smentendo la convinzione che la donna si fosse tolta la vita. In realtà, dietro la sua sparizione si celava la mano di Salvatore Ricci (Raiz), che l’aveva fatta rinchiudere in una clinica psichiatrica dopo aver scoperto il suo piano per sottrarre i figli alla criminalità. A ribaltare la situazione è stato però Ciro (Giacomo Giorgio), che in segreto le aveva dato una nuova identità per permetterle di fuggire. Ora il boss Ricci è morto, Rosa si sente sola e determinata a portare avanti l’eredità del clan, rinunciando persino all’amore per Carmine (Massimiliano Caiazzo). Tuttavia, il destino ha in serbo per lei un incontro inaspettato: sua madre è viva e potrebbe tornare nella sua vita. Ma Assunta non ha mai accettato la logica della malavita e rappresenta tutto ciò da cui Rosa ha cercato di allontanarsi.

Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito

Le new entry di Mare Fuori 5

La quinta stagione di Mare Fuori si arricchisce di nuovi personaggi, pronti a sconvolgere gli equilibri dell’IPM. Tra le new entry spicca Simone (Alfonso Capuozzo), un ragazzo privo di scrupoli che si insinua tra i detenuti con un piano ben preciso. Determinato a costruire un’alleanza con Rosa Ricci, nasconde un segreto sconvolgente: è convinto di essere il figlio di Salvatore. Dopo anni passati a cercare di ottenere il riconoscimento del boss, senza mai riuscirci, ora il suo obiettivo potrebbe essere la vendetta. Ma Simone non è l’unico volto nuovo all’interno dell’IPM. L’arrivo di Samuele (Francesco Luciani) e Federico (Francesco Di Tullio), provenienti dal Nord, porta scompiglio nel carcere. Spietati e determinati a imporsi, prendono di mira Dobermann (Salahudin Tidjani Imrana) e cercano di costruire la propria rete di potere. Tra i nuovi detenuti c’è anche Tommaso (Manuele Velo), un ragazzo rabbioso e diffidente, mentre Marta (Rebecca Mogavero) e Sonia (Elisa Tonelli), inseparabili e legate da un rapporto viscerale, dovranno affrontare una crisi quando Sonia si avvicina a un altro detenuto. Al di fuori delle mura dell’IPM, anche gli adulti sono chiamati a fare i conti con segreti e scelte difficili. Massimo continua a lottare per salvare Rosa, mentre la direttrice Sofia, da sempre riservata, si trova a un bivio con Beppe quando il suo passato torna a bussare alla porta. Il suo destino si intreccia con quello di Lorenza (George Li), la figlia che aveva partorito quando era giovanissima. Sofia aveva tenuta nascosta l’esistenza di Lorenza, finchè non è stata costretta a confessare tutto a Beppe, nel momento in cui la ragazza si è trasferita a Napoli, a casa della madre.

Quando andrà in onda in TV?

Gli ultimi sei episodi di Mare Fuori 5 saranno disponibili su RaiPlay a partire dal 26 marzo, proprio come i primi sei. Chi preferisce guardare la serie in TV potrà seguirla in chiaro su Rai 2, con la messa in onda prevista ogni mercoledì. Ecco il calendario degli episodi:

26 marzo: episodi 1 e 2

2 aprile: episodi 3 e 4

9 aprile: episodi 5 e 6

16 aprile: episodi 7 e 8

23 aprile: episodi 9 e 10

30 aprile: episodi 11 e 12

La quinta stagione di Mare Fuori segna un ritorno alle radici della serie, focalizzandosi sulle storie individuali dei detenuti dell’IPM e abbandonando gli intrighi sentimentali che avevano caratterizzato le stagioni precedenti. La regia di Ludovico Di Martino conferisce un tono più intimo e profondo, enfatizzando temi come violenza, vendetta e difficoltà personali. I nuovi personaggi, tra cui Federico, Samuele e Simone, aggiungono complessità alla trama, mentre la leadership femminile, rappresentata da figure come Rosa Ricci, emerge con forza. Tuttavia, alcuni spettatori potrebbero notare un aumento nella violenza e una rilasciata degli elementi romantici, il che potrebbe influenzare l’apprezzamento della serie da parte di diversi pubblici. Nel complesso, Mare Fuori 5 offre una stagione intensa e coinvolgente, che riflette le sfide e la realtà del mondo carcerario minorile.