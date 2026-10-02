I numeri premiano il Gino Lisa: è il momento della svolta

Linate al 66%: serve urgentemente il secondo volo giornalieroIl bilancio su Milano Linate è eccellente e perfettamente equilibrato tra andata e ritorno (favorisce il volo quotidiano), ma il tetto del 66% non rappresenta un limite di richiesta, bensì un “collo di bottiglia” logistico. La disponibilità di una sola frequenza giornaliera satura rapidamente le esigenze dell’utenza business e privata.La priorità assoluta è il raddoppio del volo giornaliero di andata e ritorno (mattina e sera). Introdurre una seconda rotazione permetterebbe non solo di assorbire la domanda repressa e abbattere quel limite del 66%, ma consentirebbe finalmente di viaggiare da e per Milano in giornata senza la necessità di pernottare fuori sede.