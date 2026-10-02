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Meteo, peggioramento in arrivo nella prossima settimana?

Secondi alcuni elaborati meteo elaborati da MeteoLive, nella prossima settimana l’alta pressione punterà verso nord (Gran Bretagna e Scandinavia).

Questa manovra non potrà che deprimere il quadro barico sul Mediterraneo, con la successiva creazione di una struttura di maltempo in sede italica foriera di precipitazioni.

Ma siamo ancora dinanzi ad una ipotesi che è al di sotto del 50% di possibilità che si realizzi.

Secondo IlMeteo.it, invece, i primi effetti potrebbero manifestarsi soprattutto tra Giovedì 8 e Venerdì 9 Ottobre, con coinvolgimento soprattutto del Nord e di buona parte del Centro: proprio su questi settori sono attese nubi e piogge, localmente anche sotto forma di rovescio o temporale. Contestualmente, l’ingresso dell’aria fresca favorirà un calo delle temperature, nell’ordine di circa 3-4°C nel giro di poche ore.