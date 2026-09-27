GF Vip, sondaggi 27 settembre: Michelle e Danto rischiano grosso

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Il Grande Fratello Vip si prepara a una puntata particolarmente importante, con la prima eliminazione definitiva dell’edizione ormai alle porte. Lunedì 28 settembre uno dei sei concorrenti finiti al televoto dovrà infatti abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

A contendersi la permanenza nel reality sono Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo, Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi e Giancarlo Danto. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare e sarà quindi il concorrente con il minor numero di preferenze a rischiare l’eliminazione. A poche ore dalla chiusura del televoto, i sondaggi aggiornati al 27 settembre iniziano a fornire indicazioni interessanti sugli orientamenti del pubblico. Le rilevazioni disponibili non restituiscono però una classifica perfettamente uniforme, soprattutto per quanto riguarda le posizioni centrali. Nella parte bassa emergono invece con maggiore frequenza i nomi di Michelle Masullo e Giancarlo Danto, entrambi alle prese con percentuali poco rassicuranti. In una delle rilevazioni Michelle scende addirittura all’1%, mentre in un’altra è Danto a occupare l’ultima posizione con poco più del 7%. Il quadro resta dunque aperto e potrebbe cambiare ancora con i voti espressi nelle ultime ore prima della diretta. Il verdetto ufficiale arriverà soltanto lunedì sera, quando sarà annunciato il nome del primo concorrente eliminato.

GF Vip, Michelle Masullo e Giancarlo Danto in bilico

La corsa alla salvezza entra dunque nella sua fase decisiva e, osservando i sondaggi circolati nelle ultime ore, non emerge ancora un unico candidato all’eliminazione capace di mettere d’accordo tutte le rilevazioni. Un sondaggio vede Alessandro Roncaccia nettamente davanti agli altri concorrenti con il 55% delle preferenze, seguito a grande distanza da Alessandro Varsi al 15%, Federica Morello al 13% e Carmen Di Pietro al 12%. In questo scenario la situazione diventa decisamente più complicata per Giancarlo Danto, fermo al 4%, e soprattutto per Michelle Masullo, che raccoglierebbe appena l’1% dei consensi. Altre rilevazioni restituiscono però una fotografia differente. Carmen Di Pietro riesce a conquistare la prima posizione con oltre il 32% delle preferenze, mentre Federica Morello supera il 22%. Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi si attestano poco sotto il 13%, mentre Michelle Masullo riesce a risalire oltre l’11%. A finire in ultima posizione, in questo caso, è proprio Giancarlo Danto, che raccoglie circa il 7% delle preferenze.

La differenza tra le varie rilevazioni suggerisce quindi prudenza nel parlare di un’eliminazione già decisa. Michelle appare fortemente in difficoltà in alcuni sondaggi, ma riesce a conquistare una posizione più tranquilla in altri, mentre Danto rimane costantemente nelle zone più basse delle classifiche. Proprio per questo motivo il televoto potrebbe riservare qualche sorpresa durante la diretta. I sondaggi pubblicati sul web rappresentano infatti soltanto un’indicazione degli orientamenti di una parte degli spettatori e non coincidono con i risultati ufficiali raccolti dal programma. Molto dipenderà anche dalla mobilitazione dei fandom nelle ultime ore, quando tradizionalmente aumenta l’attività dei sostenitori dei concorrenti maggiormente a rischio. Al momento, dunque, Michelle Masullo e Giancarlo Danto sembrano essere i due nomi da tenere maggiormente sotto osservazione. Per conoscere il risultato definitivo bisognerà attendere la puntata di lunedì 28 settembre, quando il televoto sarà chiuso e uno dei sei Vip dovrà lasciare definitivamente la Casa.

Fonte: Facebook

FONTI:

Libero Magazine

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