Domenica In, ospiti e anticipazioni prima puntata del 27 settembre 2026: tutte le sorprese del debutto di Mara Venier

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Domenica 27 settembre 2026, alle 14 su Rai 1, Domenica In riapre la stagione dagli Studi Fabrizio Frizzi con una puntata che segna il ritorno di Mara Venier alla guida del pomeriggio festivo della rete ammiraglia. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, pronti a dare ritmo e colore a un debutto che si preannuncia ricco di ospiti, musica, anteprime e momenti di attualità. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi saranno i protagonisti della prima puntata? quali contenuti esclusivi verranno mostrati? e quali storie animeranno il salotto di Mara Venier?

Laura Pausini super ospite: nuova tournée, Latin Grammy e un’intervista a cuore aperto

La puntata inaugurale accoglie una delle artiste italiane più amate nel mondo: Laura Pausini. Mara Venier le dedicherà un’intervista esclusiva, ripercorrendo il successo del suo ultimo progetto discografico e la recente nomination ai Latin Grammy per la versione spagnola del nuovo album.

La Pausini racconterà anche l’imminente ritorno dal vivo con la leg italiana ed europea della sua undicesima tournée mondiale, che ha già superato i 450.000 biglietti venduti. In studio anticiperà il debutto dei concerti di Mantova del 1 e 2 ottobre, condividendo emozioni, preparativi e qualche dettaglio sui nuovi show.

Raoul Bova, Luca Argentero, Myrta Merlino e Marco Tardelli: fiction, libri e storie di vita

Tra gli ospiti della prima puntata ci sarà Raoul Bova, protagonista della nuova serie di Rai 1 Tutto l’amore che resta. L’attore presenterà la fiction e racconterà il percorso che lo ha portato a interpretare un ruolo intenso e profondamente umano.

Arriverà poi Luca Argentero, pronto a lanciare la quarta stagione di DOC, in onda dal 1° ottobre. Con Mara Venier condividerà anticipazioni, retroscena e le novità della serie che ha conquistato il pubblico italiano.

Spazio anche a Myrta Merlino, che presenterà il libro La bambina del miracolo, dedicato alla madre scomparsa nel 2017. Con lei ci sarà il compagno Marco Tardelli, per un dialogo che unisce memoria, famiglia e rinascita.

Infine, Aldo Cazzullo porterà in studio il suo nuovo libro Quando l’Italia rinacque, un viaggio nella storia del Paese attraverso momenti di svolta e figure simboliche.

Attualità, musica e tradizioni: tutti gli altri momenti della puntata

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Piero Sansonetti, Francesca Barra e alla criminologa Flaminia Bolzan, offrendo analisi e punti di vista differenti.

Enzo Miccio anticiperà le nuove tendenze in fatto di moda e stili, mentre Savino Zaba si collegherà dalla Calabria per il tradizionale “Pranzo della domenica”, entrando nelle case delle famiglie italiane.

La puntata sarà accompagnata dalla nuova sigla cantata da Andrea Sannino e Franco Ricciardi, con corpo di ballo e atmosfera live. In studio debutta anche la nuova band guidata dal frontman Timothy Cavicchini, pronta a scandire i momenti musicali della stagione.