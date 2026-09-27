Da Noi… a Ruota Libera: anticipazioni e ospiti della puntata del 27 settembre 2026 con Francesca Fialdini

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Da domenica 27 settembre 2026, Francesca Fialdini riapre le porte di Da Noi… a Ruota Libera, il talk di Rai 1 che racconta storie di rinascita, coraggio e cambiamento. L’ottava stagione parte con una puntata ricca di ospiti, emozioni e contenuti esclusivi, tra volti amatissimi dello spettacolo e testimonianze che toccano il cuore. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi saranno gli ospiti della prima puntata? quali storie verranno raccontate? e quali anticipazioni arriveranno dagli studi di Rai 1?

Milly Carlucci porta le novità di Ballando con le Stelle: prove, retroscena e immagini esclusive

La prima grande ospite della stagione è Milly Carlucci, regina del sabato sera di Rai 1. Con Francesca Fialdini ripercorrerà le ultime settimane di preparazione di Ballando con le Stelle, che tornerà in onda dal 3 ottobre. La conduttrice mostrerà in esclusiva le prime immagini delle prove dei concorrenti, anticipando dinamiche, curiosità e retroscena della nuova edizione. Un momento attesissimo dal pubblico, che ogni anno segue con passione il dietro le quinte del dance show più amato della TV italiana.

Rita Pavone: una carriera iconica e l’amore che ha superato ogni ostacolo

In studio arriverà anche Rita Pavone, icona della musica e dello spettacolo italiano. Con la sua energia inconfondibile racconterà gli anni di carriera, i successi, le sfide e la forza che l’ha accompagnata in ogni fase della vita. Non mancherà un omaggio al marito Teddy Reno, che quest’estate ha festeggiato il traguardo dei 100 anni: una storia d’amore che ha attraversato decenni e che Rita Pavone continua a raccontare con emozione e gratitudine. Un incontro che promette di unire musica, ricordi e momenti di grande intensità.

Leonardo Bove: la rinascita dopo la tragedia di Capodanno e il ritorno alla normalità

La puntata ospiterà anche Leonardo Bove, sedicenne milanese rimasto gravemente ferito nel rogo di Capodanno a Crans Montana. Dimesso a luglio dall’ospedale Niguarda, Leonardo racconterà per la prima volta il suo lungo percorso di guarigione, la lotta contro il dolore, la forza della famiglia e il ritorno a scuola avvenuto pochi giorni fa. Accanto a lui ci saranno la mamma Loretta e il fratello Mattia, protagonisti di un racconto che parla di resilienza, speranza e rinascita: esattamente lo spirito che da sempre caratterizza Da Noi… a Ruota Libera.