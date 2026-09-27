La Volta Buona, anticipazioni e ospiti dal 28 settembre al 2 ottobre: tutti i vip e i temi del salotto della Balivo

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Dal 28 settembre al 2 ottobre 2026, La Volta Buona torna nel pomeriggio di Rai 1 con una settimana ricca di storie, curiosità e temi che mescolano spettacolo, costume e benessere. Caterina Balivo guida il racconto con il suo stile diretto e confidenziale, portando in studio famiglie vip, matrimoni che hanno acceso la cronaca rosa, esperti di alimentazione e un confronto sui canoni estetici contemporanei. A questo punto è inevitabile chiedersi: quali famiglie celebri saranno protagoniste? quali matrimoni verranno raccontati? e quali temi di benessere e bellezza animeranno la settimana?

Famiglie vip e matrimoni dello spettacolo: segreti, legami e retroscena

Il cuore della settimana è dedicato alle famiglie vip, ai loro equilibri e alle dinamiche che spesso restano fuori dai riflettori. Caterina Balivo accompagna il pubblico in un viaggio tra rapporti generazionali, legami complessi, scelte di vita.

Accanto alle storie familiari, spazio ai matrimoni vip che hanno animato l’estate e l’inizio dell’autunno. Cerimonie blindate, abiti, location, ospiti illustri e curiosità che hanno fatto discutere: la settimana promette di svelare dettagli e indiscrezioni che il pubblico ama seguire. Un racconto che mescola emozioni, gossip e costume, mantenendo sempre il tono elegante che caratterizza il programma.

Diete, alimentazione e benessere: tra falsi miti e nuove tendenze

Come ogni stagione, La Volta Buona dedica ampio spazio ai temi dell’alimentazione e del benessere. In studio arrivano nutrizionisti ed esperti per analizzare le diete più discusse del momento, chiarire dubbi, sfatare falsi miti e proporre un approccio equilibrato al rapporto con il cibo.

Si parlerà di regimi alimentari di moda, diete lampo, strategie per migliorare la qualità della vita e consigli pratici per affrontare l’autunno con energia. Un segmento che unisce informazione e leggerezza, pensato per offrire al pubblico strumenti utili senza rinunciare alla curiosità che circonda il mondo delle diete.

Bellezza, canoni estetici e chirurgia: un confronto tra desideri e consapevolezza

La settimana affronta anche il tema della bellezza e dei canoni estetici, analizzando come siano cambiati nel tempo e quanto influenzino la percezione del corpo e dell’immagine personale. Il confronto tocca la chirurgia estetica, tra desiderio di migliorarsi, nuove tendenze, limiti, rischi e consapevolezza. Un dialogo che mette a confronto esperti, testimonianze e riflessioni sul rapporto tra estetica e identità.

Accanto ai temi principali, non mancano le interviste, i collegamenti con gli inviati, le esibizioni musicali e i giochi telefonici che coinvolgono il pubblico da casa. In questa quarta stagione, il racconto è accompagnato al pianoforte da Emanuele Fasano, presenza fissa del programma.