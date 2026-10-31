La Porta Magica, anticipazioni 3-6 novembre: le storie di Filomena, Graziella e il gender reveal di Gianni e Federica

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Riparte una nuova settimana di La Porta Magica, il people show condotto da Andrea Delogu in onda su Rai 2 dal 3 al 6 novembre alle 17.00. Anche in questa stagione il programma continuerà a mettere al centro le persone comuni, i loro sogni e il desiderio di cambiare qualcosa della propria vita. Attraverso racconti di rinascita, emozioni e nuovi inizi, i protagonisti avranno l’occasione di trasformare un desiderio in realtà grazie all’aiuto della squadra di esperti che affianca la conduttrice.

Tra le storie più toccanti della settimana ci saranno quelle di donne e uomini che hanno affrontato prove durissime, ma anche momenti di gioia, incontri inattesi e sorprese capaci di emozionare il pubblico. Ma cosa accadrà nelle puntate dal 3 al 6 novembre?

La Porta Magica, Filomena Lamberti apre la settimana

La prima puntata vedrà protagonista Filomena Lamberti, donna che ha trovato la forza di ricostruire la propria vita dopo anni segnati dalla violenza domestica.

Dopo aver lasciato il marito, Filomena ha affrontato una drammatica aggressione che le ha cambiato per sempre l’esistenza. Oggi, però, porta avanti un importante messaggio di coraggio e rinascita, trasformando la propria esperienza in una testimonianza di speranza per molte altre donne.

Successivamente il programma racconterà la storia di Giuseppina e Rito, coppia che ha scelto di aprire la propria casa all’affido familiare, costruendo negli anni una grande famiglia.

Le storie di Domenico e Antonio tra coraggio e nuove scelte di vita

Nella puntata di mercoledì spazio a Domenico Lucifora, insegnante che durante una gita scolastica è intervenuto con sangue freddo per evitare una tragedia dopo il malore dell’autista del pullman sul quale viaggiavano i suoi studenti.

Accanto alla sua testimonianza arriverà anche quella di Antonio, che racconterà il percorso che lo ha portato prima al sacerdozio e successivamente alla decisione di costruire una famiglia. Dopo aver lasciato la vita religiosa, infatti, ha intrapreso un nuovo cammino personale accanto alla moglie Simona e al figlio Alessandro.

Due racconti diversi ma accomunati dalla capacità di affrontare cambiamenti profondi e decisioni importanti.

Il Paradiso delle Signore e la sorpresa per Graziella

La puntata di giovedì sarà dedicata ai sogni e alle passioni.

Andrea Delogu incontrerà Graziella, ex insegnante che desidera vivere per un giorno le atmosfere de Il Paradiso delle Signore. Per lei il programma preparerà una trasformazione ispirata agli anni Sessanta e una sorpresa speciale con l’arrivo in studio di Vanessa Gravina e Pietro Masotti, tra i protagonisti più amati della soap di Rai 1.

Spazio anche alla storia di Gaia, giovane che ha affrontato una dura battaglia contro un tumore al femore e che oggi guarda al futuro con entusiasmo. Per lei arriverà un’emozionante sorpresa da parte di Bianca Balti, da sempre suo punto di riferimento.

Il gender reveal e il ritorno di Gianni e Federica

La settimana si concluderà con uno dei momenti più attesi della nuova stagione.

Gianni e Federica, già conosciuti dal pubblico nelle passate edizioni, torneranno a La Porta Magica per vivere insieme il momento del gender reveal del loro primo figlio. Dopo aver realizzato il sogno del viaggio di nozze, la coppia si prepara infatti ad accogliere un nuovo capitolo della propria vita.

A chiudere la puntata arriverà il cantautore Mario Forte, che ripercorrerà la sua carriera e racconterà la nascita della canzone diventata negli anni uno dei brani più utilizzati durante le feste dedicate alla scoperta del sesso del nascituro.

Tra rinascite, sogni realizzati, incontri speciali e nuove emozioni, La Porta Magica conferma così la propria vocazione a raccontare storie autentiche capaci di coinvolgere e ispirare il pubblico di Rai 2.