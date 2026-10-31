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ASL FOGGIA: PTA DI TORREMAGGIORE, RIATTIVATO IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO. REGOLARI LE ATTIVITÀ DELLE POSTAZIONI MOBILI DELLE TORRI 1 E 2

La Direzione Strategica di ASL Foggia comunica gli aggiornamenti relativi all’organizzazione dei servizi sanitari nella struttura a seguito dell’ esplosione verificatasi alle prime luci di questa mattina presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) “Prof. Nicola Bellantuono” di Torremaggiore.

Il sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco e dall’Ufficio Tecnico aziendale ha consentito di disporre la riattivazione del Punto di Primo Intervento che ha ripreso regolarmente le proprie attività.

Proseguiranno regolarmente anche le attività delle due postazioni mobili delle Torri 1 e 2.

Resta invece temporaneamente sospeso il servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica), fino a nuova disposizione e al completamento delle necessarie verifiche sulle condizioni di sicurezza degli ambienti interessati.

ASL Foggia continuerà a monitorare la situazione, garantendo ogni aggiornamento utile in merito alla completa ripresa dei servizi.