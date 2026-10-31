Le Iene presentano: Inside, anticipazioni 1° novembre: Stefano Corti racconta il rapporto tra uomini e animali

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Nuovo appuntamento in prima serata su Italia 1 con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off del programma ideato da Davide Parenti. Domenica 1° novembre il pubblico seguirà una puntata speciale dal titolo “Che bestie! Più conosco gli uomini e più amo gli animali”, condotta da Stefano Corti e dedicata a uno dei temi più discussi degli ultimi anni: il rapporto tra l’essere umano e il mondo animale.

Attraverso testimonianze, reportage e contributi di ospiti provenienti da ambiti diversi, il programma proporrà una riflessione sul modo in cui l’uomo interagisce con le altre specie. Dall’allevamento alla caccia, fino al legame affettivo che unisce molte persone ai propri animali domestici, lo speciale analizzerà aspetti spesso molto diversi tra loro. Ma quali storie racconterà la trasmissione e chi saranno gli ospiti della serata?

Che bestie!, il tema della nuova puntata di Inside

Al centro della puntata ci sarà una domanda destinata a far riflettere il pubblico: tra animali ed esseri umani, chi si comporta davvero nel modo più crudele?

Lo speciale mostrerà situazioni provenienti da diverse parti del mondo, mettendo a confronto tradizioni, abitudini e pratiche che coinvolgono gli animali. Il racconto attraverserà temi legati allo sfruttamento delle specie, alle attività di allevamento, alla caccia e all’utilizzo degli animali per finalità economiche o culturali.

Allo stesso tempo il programma evidenzierà le conseguenze che alcune scelte dell’uomo possono avere sull’ambiente e sugli equilibri naturali, invitando il pubblico a una riflessione più ampia sul rapporto tra l’uomo e il pianeta.

Da Marco Fantini a Beatrice Valli, gli ospiti della serata

Nel corso della puntata interverranno diversi personaggi noti che racconteranno il loro rapporto con gli animali.

Tra gli ospiti ci saranno Marco Fantini e Beatrice Valli, che apriranno le porte della loro quotidianità parlando degli animali presenti nella loro famiglia. Spazio anche a Enzo Salvi, da sempre appassionato di pappagalli, e alla senatrice Michaela Biancofiore, che condivide abitualmente molti momenti della sua giornata con il proprio cane.

I contributi serviranno a mostrare punti di vista differenti e a raccontare come il rapporto con gli animali possa assumere sfumature molto diverse a seconda delle esperienze personali.

Scienza, ambiente e una riflessione sul futuro

Ad arricchire il dibattito contribuiranno anche l’evoluzionista Telmo Pievani e la giornalista Giulia Innocenzi, da anni impegnata sui temi legati alla tutela degli animali e dell’ambiente.

Attraverso il loro intervento la trasmissione allargherà lo sguardo alle conseguenze che alcune attività umane producono sugli ecosistemi e sulla biodiversità. Proprio da questa riflessione partirà il messaggio finale dello speciale, che inviterà il pubblico a considerare gli animali non come semplici risorse a disposizione dell’uomo, ma come parte integrante di un equilibrio da preservare.

Tra testimonianze, analisi e storie provenienti da contesti molto diversi, la nuova puntata di Le Iene presentano: Inside proverà così a stimolare un confronto su uno dei temi più attuali e discussi del nostro tempo.