Tale e Quale Show, cambio programmazione ad inizio novembre: la data della prossima puntata

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Cambio di programmazione in vista per Tale e Quale Show. Il celebre varietà di Rai 1, condotto da Carlo Conti, subirà una variazione eccezionale ad inizio novembre. I telespettatori, per non perdersi il prossimo appuntamento, dovranno infatti segnarsi sul calendario una nuova data. La puntata inizialmente prevista per mercoledì 4 novembre non andrà in onda nella consueta collocazione, ma verrà anticipata in via eccezionale a martedì 3 novembre. Una modifica che riguarda esclusivamente il calendario.

La nuova puntata di Tale e Quale show andrà in onda alle ore 21:45, subito dopo Affari Tuoi. Il format condotto da Carlo Conti continua a registrare ottimi risultati in termini di ascolto, con oltre 2 milioni di telespettatori a puntata. Nel corso del nuovo appuntamento i concorrenti saranno chiamati a riprodurre voce, movenze e interpretazioni di celebri artisti italiani e internazionali. Come di consueto a giudicare ogni singola performance sarà la giuria del programma targato Rai 1.