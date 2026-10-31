La Ruota della Fortuna in onda anche a Natale? La bella notizia per i fan

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Non è prevista alcuna pausa natalizia per Gerry Scotti e Samira Lui. Mediaset ha infatti deciso di confermare La Ruota della Fortuna anche durante le festività, mantenendo il game show tra gli appuntamenti fissi dell’access prime time di Canale 5. La programmazione, prevista dal 29 novembre 2026 al 9 gennaio 2027, riserva dunque una conferma importante per il popolare quiz, che continuerà a tenere compagnia ai telespettatori con nuove puntate.

È prevista una sola interruzione: martedì 22 dicembre, quando il programma lascerà spazio alla finale della Supercoppa italiana, con la sfida tra Inter e Lazio. Per il resto, nessuno stop prolungato all’orizzonte. Una scelta che conferma la centralità del quiz game nel palinsesto Mediaset, e che farà sicuramente piacere ai tanti fan della trasmissione. I dati Auditel di ottobre 2026 confermano il buon andamento de La Ruota della Fortuna. La puntata del 28 ottobre è stata seguita da 4.049.000 di telespettatori pari al 21% di share.