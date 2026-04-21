GF Vip, la sorella di Francesca Manzini la critica sui social: “Sta facendo una pessima figura”

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Francesca Manzini da poco più di un mese ha varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip e spesso si è ritrovata al centro di polemiche e battibecchi e tra quelli che non stanno facendo il tifo per lei c’è anche la sorella.

Lilli Manzini sui social si è sfogata riservando dure critiche alla gieffina, non ci sono dubbi sul fatto che non stia affatto apprezzando il suo percorso nella casa più spiata dagli italiani. La sorella di Francesca Manzini ha fatto sapere che legge insulti contro di lei da settimane ed è stanca di vedere che la comica recita un ruolo che non le appartiene.

Francesca Manzini nel mirino della sorella a causa del suo percorso al GF Vip: l’amaro sfogo sui social

La sorella della gieffina ha fatto sapere che non si vivono altrimenti le avrebbe sconsigliato di partecipare al reality. Tra le varie cose ha detto: “Sta facendo una pessima figura. Lei è una ‘donna bambina’ troppo fragile per stare là dentro. Se continua così spero venga eliminata il prima possibile”.

Lilli Manzini in merito al fatto di volere la sorella fuori dal Grande Fratello Vip ha detto che lo dice unicamente per il suo bene perché non pensa che ne stia uscendo bene. Durante lo sfogo ha poi detto che lo dice anche per l’immagine di Francesca Manzini che a detta sua è decisamente diversa da quella che sta facendo vedere da un mese.