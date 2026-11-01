Gf vip, l’incontro tra Veronica e Andreas emoziona: arriva un gesto dell’ex marito di lei

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Il Gf vip è tra i programmi che stanno facendo più parlare in queste ultime settimane. Il reality show condotto da Ilary Blasy vede tra i suoi concorrenti: Andreas Muller, ex vincitore di Amici. Nel corso dell’ultima diretta, l’ex ballerino ha emozionato tutti quando ha ricevuto una sorpresa da parte della moglie Veronica Peparini. Durante quei momenti, i due hanno ripercorso la loro storia d’amore e la nascita delle loro due gemelle. In questa circostanza, la coreografa ha dichiarato: “Ti guardo sempre. Anche le bambine, non ti hanno scordato, non ti hanno dimenticato, manchi tanto”. Parole che hanno emozionato il concorrente del Gf vip, che ha detto: “Veronica è una santa. Le devo tantissimo, sicuramente le devo un po’ di leggerezza”.

La sorpresa di Veronica Peparini ad Andreas Muller ha emozionato tutto il pubblico del Gf vip. Molti i commenti apparsi in rete che hanno elogiato la storia d’amore tra l’ex maestra di ballo di Amici e l’ex ballerino. In queste ore, l’ex marito della donna ha fatto parlare di sé per un gesto nei confronti della coppia. Fabrizio Prolli ha pubblicato il seguente commento sotto il video della sorpresa: “Belli” con un cuore rosso. Tra la coppia e il coreografo sembra che i rapporti siano pacifici.

Andreas Muller (Screen Mediaset Infinity)