Gf vip, l’incontro tra Veronica e Andreas emoziona: arriva un gesto dell’ex marito di lei
Il Gf vip è tra i programmi che stanno facendo più parlare in queste ultime settimane. Il reality show condotto da Ilary Blasy vede tra i suoi concorrenti: Andreas Muller, ex vincitore di Amici. Nel corso dell’ultima diretta, l’ex ballerino ha emozionato tutti quando ha ricevuto una sorpresa da parte della moglie Veronica Peparini. Durante quei momenti, i due hanno ripercorso la loro storia d’amore e la nascita delle loro due gemelle. In questa circostanza, la coreografa ha dichiarato: “Ti guardo sempre. Anche le bambine, non ti hanno scordato, non ti hanno dimenticato, manchi tanto”. Parole che hanno emozionato il concorrente del Gf vip, che ha detto: “Veronica è una santa. Le devo tantissimo, sicuramente le devo un po’ di leggerezza”.
Gf vip, l’ex marito di Veronica Peparini commenta la sorpresa ad Andreas Muller
La sorpresa di Veronica Peparini ad Andreas Muller ha emozionato tutto il pubblico del Gf vip. Molti i commenti apparsi in rete che hanno elogiato la storia d’amore tra l’ex maestra di ballo di Amici e l’ex ballerino. In queste ore, l’ex marito della donna ha fatto parlare di sé per un gesto nei confronti della coppia. Fabrizio Prolli ha pubblicato il seguente commento sotto il video della sorpresa: “Belli” con un cuore rosso. Tra la coppia e il coreografo sembra che i rapporti siano pacifici.