GF Vip, Francesca Manzini vuole uscire al posto di Paola Caruso: “Se resta prende più soldi”

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Paola Caruso potrebbe essere eliminata stasera al Grande Fratello Vip nell’undicesima puntata del reality, Francesca Manzini ha rivelato che vorrebbe uscire al posto suo.

Il motivo? Durante una chiacchierata con alcuni suoi compagni di avventura la gieffina ha fatto sapere che di fronte alla delicata situazione personale della showgirl sarebbe pronta a sacrificarsi. Queste le sue parole: “Se dovesse uscire Paola, vorrei immolarmi al posto suo, tanto manca una settimana, così lei si prende più soldi ed esco io”. L’intenzione di Francesca Manzini è nobile, però non è una cosa prevista dal regolamento del reality.

Paola Caruso in difficoltà, Francesca Manzini vuole aiutarla dopo il GF Vip: le rivelazioni della gieffina

Raimondo Todaro le ha detto che invece di rinunciare al reality potrebbe aiutarla economicamente non appena uscirà dalla casa facendole un bonifico. La gieffina ha detto che questa è una cosa che farà a prescindere perché Paola Caruso ha una situazione non facile e il compagno non può aiutarla perché perderebbe il sostegno economico del padre di suo figlio.

Il ballerino ha risposto a Francesca Manzini che le cose non stanno proprio così perché Fabio, il compagno di Paola, la aiuta molto. La gieffina ha poi detto: “Però se resta, lei prende più soldi. Comunque quando usciamo potremmo fare una colletta benefica, io ho già in mente di aiutarla”.