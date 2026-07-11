ECOè: al via ai lavori di riqualificazione per la villetta di via Orto Sdanga

Al via i lavori di ripristino della villetta di via Orto Sdanga: primo intervento di depavimentazione in occasione della manifestazione sul Futuro Sostenibile ECOè.Sono iniziati giovedì 9 luglio 2026...

Al via i lavori di ripristino della villetta di via Orto Sdanga: primo intervento di depavimentazione in occasione della manifestazione sul Futuro Sostenibile ECOè.

Sono iniziati giovedì 9 luglio 2026 i lavori di riqualificazione della villetta di via Orto Sdanga, a ridosso del campo di calcetto inaugurato lo scorso 1^ luglio. Il primo intervento, avviato nell'ambito della seconda edizione del Festival della sostenibilità ECOè, in programma da 9 all'11 luglio, riguarda la depavimentazione dell'area, un'azione finalizzata a restituire spazio al suolo naturale e favorire la riqualificazione della pineta. L'iniziativa rientra nel percorso di rigenerazione urbana e ambientale sostenuto dall'Amministrazione comunale, che crede nella sostenibilità come opportunità di sviluppo del territorio.

Le dichiarazioni del sindaco La Marca e dell'assessora Valentino

«Con questo primo intervento di depavimentazione vogliamo ridare spazio all'ambiente, far respirare la terra e riqualificare la pineta, affinché diventi un luogo per la comunità», ha dichiarato il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca. Sulla stessa linea l'assessora all'Ambiente Mariarita Valentino, che ha sottolineato il valore simbolico e concreto dell'intervento: «Ogni metro di cemento rimosso rappresenta una rinascita per il nostro territorio. Piantumare nuovi alberi significa fronteggiare il cambiamento climatico e andare incontro ai cittadini».

ECOè: al via ai lavori di riqualificazione per la villetta di via Orto Sdanga

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