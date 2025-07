Gerry Scotti demolisce Affari Tuoi: che cosa ha detto?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni rilasciate da Gerry Scotti in un’intervista al Corriere della Sera. Il popolare conduttore Mediaset ha commentato, senza troppi giri di parole, il fenomenale successo di Affari Tuoi, il programma di Rai 1 che da mesi domina la fascia dell’access prime time con ascolti da record. Pur senza citare direttamente Amadeus – ormai ex volto dello show – Scotti ha lasciato intendere un certo scetticismo nei confronti del format. A detta del volto di Canale 5, un simile quiz show si avvicinerebbe alla ludopatia, lanciando così una stoccata che non poteva passare inosservata.

Le dichiarazioni di Gerry Scotti su Affari Tuoi

Con la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset a cura di Pier Silvio Berlusconi, è stato annunciato che Striscia la Notizia tornerà in onda solo a novembre. Nel frattempo, il compito di presidiare l’access prime time toccherà a La Ruota della Fortuna, storica trasmissione riportata in vita con la conduzione di Gerry Scotti. Il quiz, però, dovrà affrontare una sfida tutt’altro che semplice: competere sera dopo sera con il gigante Rai, Affari Tuoi, condotto da quasi un anno da Stefano De Martino; l’ex marito di Belen ha infatti raccolto l’eredità di Amadeus dopo una stagione di ascolti trionfali. Scotti, consapevole della posta in gioco, ha ironizzato con una metafora sportiva: “I pacchi sono il nuovo benchmark di quell’ora. Molti dicono che loro sono come il Psg nel calcio: ingiocabili. Ma visto che sono un vecchio pazzo, la parola ingiocabilità non mi piace“. Nonostante la sfida sia ardua, il conduttore non si lascia scoraggiare. Anzi, fissa già un obiettivo chiaro e misurabile: se lo share di Affari Tuoi dovesse scendere anche solo di tre punti, dal 28% al 25%, vorrà dire che l’impresa sarà riuscita. Ma è stata un’altra affermazione, più tagliente delle altre, a infiammare il dibattito online. Parlando del confronto diretto tra i due format, Gerry Scotti ha voluto mettere in chiaro le differenze tra La Ruota della Fortuna e il rivale targato Rai. “Da noi non basta tirare una monetina per vincere. Alla Ruota della Fortuna chi arriva in fondo lo merita. Affari Tuoi invece assomiglia molto di più a una riffa, si avvicina alla ludopatia”. Una frase forte, che ha fatto rapidamente il giro del web, accendendo polemiche e reazioni contrastanti. E il tempismo non è casuale: le sue parole arrivano proprio a ridosso dell’attesissimo duello televisivo che inizierà a settembre 2025, quando Affari Tuoi tornerà su Rai 1 con Stefano De Martino al comando. Se da una parte ha demolito il quiz show Rai, Scotti ha speso anche parole tutto sommato positive nei confronti di Stefano. Alla domanda sul perché quest’ultimo funzioni su Rai1, Gerry Scotti ha risposto: “Per la freschezza, la giovinezza, la novità nel panorama televisivo, per quel guizzo di napoletanità che, da Totò in poi, funziona. E poi la bellezza: diciamolo, i belli sono avvantaggiati. Ma nella vita tanti sono come me, uomini normali: io sono l’alternativa ai belli”. Lo scontro tra i due game show si preannuncia rovente. E le frecciate di Gerry sono solo il primo assaggio.