Reazione a Catena: cosa è accaduto nella puntata del 9 luglio?

Lo studio colorato di Reazione a Catena, il quiz estivo di Rai 1 condotto da Pino Insegno, torna ad accendersi di sfide e colpi di scena nella puntata di mercoledì 9 luglio. Al centro dell’attenzione ritroviamo le brillanti Le Pari e Patta, trio composto dalle sorelle Stella, Sara e Valentina, che si ripresentano da campionesse in carica dopo una performance più che convincente. A tentare di interrompere la loro corsa sono questa volta I due su tre, una squadra tutta veneta formata da Daniele, Igor e Michele. Il nome curioso scelto dai tre concorrenti è già un indizio delle dinamiche interne al gruppo. Raccontano che difficilmente si trovano d’accordo tutti e tre sulla stessa cosa: quando prendono ogni volta una decisione, almeno uno di loro va per la strada opposta. Una diversità di vedute che si riflette persino nella fede calcistica: due milanisti e un interista, per un derby che si gioca anche fuori dal campo. Nella puntata precedente, Le Pari e Patta avevano già lasciato il segno: partite con un montepremi potenziale di 145.000 euro, hanno dimostrato sangue freddo e affiatamento, risolvendo con successo l’Ultima Catena. Il bottino finale? La somma “modesta” di 4.532 euro, portata a casa grazie all’intuizione giusta sulla parola conclusiva: “sospeso”. Un mix di prontezza, intesa familiare e simpatia che continua a rendere le tre sorelle protagoniste indiscusse del quiz estivo più seguito d’Italia.

Reazione a Catena: nuovo trionfo per le Pari e Patta

Alla fine della puntata, a strappare ancora una volta il pass per il gioco conclusivo dell’Ultima Catena sono proprio loro, le ormai note Le Pari e Patta. Le sorelle campionesse approdano all’ultimo segmento con un montepremi potenziale di 126.000 euro, pronte a mettersi nuovamente alla prova con il consueto mix di sangue freddo e intelligenza linguistica. Ma prima ancora che il gioco si concludesse, a rubare la scena è stata una polemica divampata in tempo reale sui social. Il caso nasce da una delle associazioni di parole proposte: alle concorrenti veniva chiesto di trovare il termine che univa “pasta” e “lingua”. Le Pari e Patta scelgono di rispondere “danese” — soluzione ritenuta corretta dal gioco, ma che ha acceso l’indignazione del pubblico. I commenti su X (ex Twitter) non si sono fatti attendere. C’è chi ha parlato di “carognata enorme”, come l’utente Alex, e chi ha sollevato critiche più strutturali al format stesso: «Gli autori di questo quiz dovrebbero pensare a risposte UNIVOCHE», ha scritto Roberto. Più ironica ma altrettanto perplessa Tanina: «Meglio lingua di danese. Non è giusto che scelgano parole assurde». Un malcontento social che, però, non frena la corsa delle tre sorelle. Taglio dopo taglio, il montepremi si riduce e Le Pari e Patta decidono anche di acquistare il terzo elemento. Così, arrivano all’ultima sfida con 7.875 euro in palio. La parola da indovinare? Quella che collega “batteria” e “sci”. Le concorrenti puntano su “completo”. Una scelta azzeccata, che vale un’altra vittoria e altri 7mila euro da portare a casa. Tra applausi, abbracci e una sicurezza sempre più evidente, Le Pari e Patta si confermano campionesse solide e carismatiche. Vedremo come si omporteranno oggi 10 luglio nel nuovo appuntamento col quiz show condotto da Pino Insegno!