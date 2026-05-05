DiMartedì, anticipazioni 5 maggio: ospiti e argomenti

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Martedì 5 maggio 2026 si rinnova in prima serata su La7 l’appuntamento con DiMartedì, il programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris. La puntata di questa sera si concentrerà sui temi più caldi del momento, con particolare attenzione al clima della campagna elettorale e alle sue implicazioni sul quadro politico nazionale. Non mancheranno, però, spunti legati all’economia, alla società e ai cambiamenti in atto nel Paese, grazie al contributo di ospiti e analisti pronti a confrontarsi in studio. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda stasera.



DiMartedì: anticipazioni 5 maggio 2026

Nel corso della puntata di questa sera, nello studio di La7, Giovanni Floris guiderà un confronto ampio tra politica interna e scenari internazionali, con uno sguardo inevitabile anche ai conflitti in corso e alle loro conseguenze sull’Europa. Il focus principale sarà rappresentato dai nuovi sondaggi elettorali, che segnano un dato politico rilevante: per la prima volta il cosiddetto “campo largo” risulta avanti rispetto al centrodestra, aprendo interrogativi sugli equilibri futuri.

Al centro del dibattito anche la strategia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sempre più esposta in prima persona nella comunicazione e nella gestione delle misure di governo. Una scelta che punta a rafforzare la leadership, ma che solleva dubbi sulla sua efficacia nel medio periodo, soprattutto alla luce delle criticità economiche.

Ampio spazio sarà dedicato proprio all’economia reale, con un’analisi delle misure in campo: dal piano casa di lungo periodo agli interventi su carburanti ed energia, fino al tema sempre più pressante del caro vita. Il confronto cercherà di capire se le politiche adottate stiano realmente rispondendo alle esigenze di famiglie e imprese o se, al contrario, restino distanti dalla quotidianità dei cittadini.

Sul piano internazionale, attenzione anche all’attività diplomatica del governo, con i viaggi all’estero della premier nei Paesi strategici per l’approvvigionamento energetico. Il nodo sarà capire se queste iniziative stiano producendo risultati concreti oppure se il quadro resti incerto, in un contesto globale segnato dal protrarsi dei conflitti e da tensioni sempre più diffuse.

Il dibattito si allargherà poi ai programmi delle forze politiche, mettendo a confronto le proposte della maggioranza con quelle delle opposizioni, mentre sullo sfondo continuerà a pesare un clima internazionale instabile e complesso.

Come da tradizione, la puntata non si limiterà alla stretta attualità politica: spazio anche a temi trasversali come pensioni, fisco, cultura, arte e società, elementi che contribuiscono a delineare un quadro più completo del Paese. Immancabile, infine, l’appuntamento con i sondaggi, ormai uno dei momenti più seguiti della trasmissione.

Gli ospiti annunciati

Per quanto riguarda gli ospiti della puntata di questa sera, non mancherà uno dei momenti più attesi dal pubblico: la copertina satirica di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, pronti come sempre a offrire una lettura ironica e pungente dei fatti della settimana.

In studio e in collegamento, secondo le anticipazioni rese note da TPI, interverranno diversi protagonisti del dibattito pubblico italiano. Tra questi il giornalista Massimo Giannini, voce autorevole nell’analisi politica ed economica, e Alessandro Di Battista, spesso presente nel confronto sulle dinamiche della politica nazionale e internazionale, e il sondaggista Nando Pagnoncelli.

Un parterre che si preannuncia quindi variegato e adatto a un confronto serrato sui temi più caldi dell’attualità.