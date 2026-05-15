Gargano: nuova mobilitazione sul Lago di Varano, volontari Plastic Free e operatori turistici in azione

Dopo la tonnellata di rifiuti rimossa nella primavera dello scorso anno, domenica 17 maggio torna sul Lago di Varano una nuova giornata di pulizia ambientale promossa da Plastic Free Onlus insieme alle realtà del territorio.



L’appuntamento è fissato alle ore 9 presso il Panis Beach di Foce Varano, nel Comune di Ischitella, in provincia di Foggia, per la seconda grande mobilitazione dedicata alla tutela di quest’area naturale.



L’iniziativa è organizzata da Plastic Free Onlus, associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, in collaborazione con l’Associazione Operatori Turistici Lago di Varano, con il coinvolgimento della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, del Parco Nazionale del Gargano e delle Isole Tremiti, con il patrocinio del Comune di Ischitella.



L’obiettivo sarà quello di intervenire lungo alcuni tratti del lago e nelle aree limitrofe maggiormente colpite dall’abbandono dei rifiuti, sensibilizzando cittadini e visitatori sulla necessità di preservare uno degli ecosistemi più importanti della Puglia, noto anche per il birdwatching e per l’elevato valore naturalistico e turistico.



Nei giorni scorsi gli organizzatori hanno effettuato un sopralluogo nell’area delle Torri di Varano e dell’Idrovora, documentando una situazione definita preoccupante, con rifiuti dispersi e aree lasciate in stato di abbandono. Un contesto che ha ulteriormente rafforzato la volontà di intervenire concretamente attraverso il cleanup di domenica.



“Durante la prima edizione siamo riusciti a raccogliere circa una tonnellata di rifiuti grazie all’impegno dei volontari – dichiara Cinzia Mastropaolo, presidente dell’APS Operatori Turistici Lago di Varano –. Quest’anno vogliamo fare ancora meglio, perché il Lago di Varano rappresenta un patrimonio naturale straordinario che merita tutela, attenzione e valorizzazione”.



Già nell’aprile 2025, infatti, Plastic Free aveva promosso una prima grande azione ambientale nell’area del Lago di Varano coinvolgendo volontari provenienti da Puglia e Molise. In quell’occasione furono rimossi oltre mille chilogrammi di rifiuti, tra reti da pesca, pneumatici, bottiglie di plastica e perfino imbarcazioni abbandonate, portando all’attenzione pubblica le criticità ambientali che interessano la laguna garganica.



“Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra associazioni, cittadini, operatori e istituzioni che condividono la volontà di restituire dignità a questi luoghi – afferma Amelia Di Leo, referente Plastic Free –. Il cleanup rappresenta un’azione concreta di tutela ambientale e un’occasione per rafforzare la consapevolezza e il senso di responsabilità verso il territorio. Invitiamo tutti i cittadini a prenderne parte”



.Per partecipare all’iniziativa del 17 maggio è necessario iscriversi gratuitamente attraverso la pagina Eventi sul sito Plastic Free Onlus oppure registrarsi direttamente domenica mattina presso il Panis Beach. Guanti e sacchi saranno forniti dagli organizzatori.