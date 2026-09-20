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GARGANO EXPO 2026: GRANDI IMPRESE, MUSICA ED EMOZIONI PER LA NUOVA FIERA D’OTTOBRE

Dall’1 al 4 ottobre San Nicandro Garganico diventa luogo d’incontro tra aziende, famiglie e nuove generazioni. Oltre sei mesi di preparazione, un programma multisettoriale e il wedding tra le grandi novità. Conferenza stampa il 25 settembre alle ore 11:00 presso la sede di Confcommercio Foggia.

SAN NICANDRO GARGANICO – Ci sono appuntamenti che una città non smette mai di sentire propri. La Fiera d’Ottobre è uno di questi: appartiene ai ricordi delle famiglie, alla storia delle attività commerciali, al piacere di incontrarsi tra le strade del paese. Dall’1 al 4 ottobre, questa eredità incontra un nuovo progetto: Gargano Expo 2026.

La storica manifestazione di San Nicandro Garganico, giunta alla sua 184ª edizione, si prepara ad aprire una nuova stagione. Dietro questa trasformazione c’è un gruppo di lavoro costituitosi attorno a un obiettivo condiviso, impegnato da oltre sei mesi a tamburo battente per costruire una prima edizione del nuovo format capace di sorprendere e lasciare il segno.

Il cuore pulsante saranno le imprese. A Gargano Expo 2026 saranno presenti alcune delle più grandi realtà aziendali della provincia di Foggia, insieme a imprese provenienti anche da fuori provincia. Aziende di settori e dimensioni differenti si ritroveranno nello stesso spazio per presentarsi al pubblico, conoscere nuovi interlocutori e sviluppare opportunità di collaborazione.

Non soltanto esposizione, dunque, ma relazioni: tra piccoli imprenditori e realtà consolidate, tra produzioni tradizionali e innovazione, tra chi ha costruito una storia aziendale e chi sta avviando il proprio percorso. È questo il senso del progetto, in linea con la vocazione di Confcommercio: mettere in relazione le imprese, valorizzarne le competenze e contribuire alla crescita del territorio.

Meeting e speech con importanti imprenditori del posto daranno sostanza a questa visione. Esperienze, idee e prospettive saranno al centro di incontri pensati per favorire il confronto e avvicinare anche i giovani al mondo dell’impresa.

Attorno a questo nucleo prenderà vita una Fiera da vivere a ogni età. Band itineranti accompagneranno i visitatori lungo il percorso espositivo; momenti musicali al pianoforte offriranno occasioni di ascolto ed emozione; artisti e appuntamenti dedicati ai più giovani animeranno la manifestazione. Ci saranno attività per bambini e scuole, proposte per le famiglie e incontri rivolti al pubblico adulto, con l’intento di dare a ciascuno una ragione per partecipare e tornare.

Show cooking, cantine e produzioni agroalimentari racconteranno il territorio attraverso i suoi sapori e il lavoro di chi li custodisce. Agricoltura, pesca, commercio, tradizioni e innovazione dialogheranno con i temi della sostenibilità e dell’educazione alimentare e ambientale.

Tra le grandi novità di quest’anno, il wedding: imprese e professionisti del settore porteranno in Fiera creatività, stile e nuove proposte, arricchendo un percorso che unirà opportunità commerciali, bellezza e intrattenimento.

A fare da scenario saranno Corso Garibaldi, Piazza IV Novembre, la Villa Comunale e Viale Papa Giovanni II. Luoghi familiari che per quattro giornate accoglieranno esperienze differenti, trasformando la visita alla Fiera in un’occasione per riscoprire e vivere la città.

Le premesse sono incoraggianti, a partire dalle numerose aziende che hanno già scelto di aderire. A loro il gruppo di lavoro rivolge sin da ora un ringraziamento per la fiducia accordata in questo primo anno del nuovo progetto: una partecipazione che contribuisce concretamente a dare forma e forza alla manifestazione.

Prosegue intanto la composizione delle aree espositive. Le realtà imprenditoriali interessate possono ancora confrontarsi con il gruppo organizzativo sulle opportunità di partecipazione e sull’inserimento nei diversi settori.

Il programma completo e le principali novità saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di venerdì 25 settembre.

La sfida di Gargano Expo 2026 è affiancare al valore dei ricordi nuove ragioni per esserci. Per chi alla Fiera non è mai mancato, per chi desidera riscoprirla e per i più giovani che potranno cominciare a sentirla propria.