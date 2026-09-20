Racconto di una notte, le anticipazioni 24 settembre 2026: il video di Fatma, la polizia alla villa e la verità su Sare

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La puntata di giovedì 24 settembre di Racconto di una notte promette di essere una delle più intense della stagione. La serie turca di Canale 5 continua a intrecciare segreti, tensioni familiari e colpi di scena che cambiano gli equilibri tra i protagonisti. Al centro della trama ci sono Afet, tormentata dal timore che la verità sulla morte di Sevde possa emergere, e una cena di famiglia che si trasforma in un terremoto emotivo. A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa succederà alla villa? Chi verrà messo alle strette? E quale verità sconvolgerà tutti?

Afet scopre il video dell’incidente e teme di essere scoperta

Nella nuova puntata, Afet vive ore di paura. La donna scopre che Fatma è in possesso del video dell’incidente avvenuto sul pontile, un filmato che potrebbe collegarla alla morte di Sevde. La tensione cresce quando alla villa arrivano alcuni agenti di polizia. Afet teme che siano lì per lei, convinta che il momento della verità sia arrivato. In realtà gli agenti cercano Sureyya, ma il semplice arrivo delle forze dell’ordine basta a far precipitare Afet nel panico. La sua inquietudine diventa il filo rosso della puntata, mentre il rischio che il suo segreto venga alla luce si fa sempre più concreto.

La cena di famiglia organizzata da Ozan diventa un campo di battaglia

Ozan decide di riunire tutti per una cena di famiglia, sperando di riportare un po’ di serenità nella villa. Ma il clima si spezza in pochi istanti. Durante la serata, Handan prende la parola e rivela una verità che nessuno si aspetta: Sare è la figlia di Kursat. La notizia cade come un fulmine. Sare rimane sconvolta, ferita e profondamente umiliata. Capisce di aver vissuto per anni nella casa del suo vero padre senza sapere nulla, e il dolore di questa scoperta la travolge.

La reazione dei presenti è immediata. Kursat prova a difendersi, accusando Handan di avergli sottratto i bambini e di aver manipolato la verità per anni. Ma Ezra e Canfeza lo affrontano duramente, rinfacciandogli le sue responsabilità e mettendolo di fronte alle sue colpe. La cena, nata per unire, si trasforma in un momento di rottura che cambierà per sempre i rapporti tra i protagonisti.

Le conseguenze della verità: Sare crolla, Kursat si difende, la villa esplode

La rivelazione di Handan non è solo un colpo di scena: è una frattura che divide la famiglia. Sare, devastata, si sente tradita da tutti. La sua identità, la sua storia, la sua infanzia vengono riscritte in un istante. Kursat tenta di giustificarsi, ma le sue parole non bastano a placare la rabbia di chi lo circonda. Ezra e Canfeza lo mettono alle strette, accusandolo di aver nascosto troppo a lungo la verità.

La villa diventa un luogo di tensione, dove ogni personaggio deve fare i conti con segreti che non possono più essere ignorati. E mentre la verità su Sare scuote la famiglia, il mistero del video nelle mani di Fatma continua a minacciare Afet, pronta a crollare sotto il peso delle sue colpe.