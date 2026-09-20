Chanel Totti, i retroscena sul divorzio tra Francesco e Ilary

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Chanel Totti ha parlato per la prima volta in televisione della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La figlia dell’ex calciatore e della conduttrice è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. A 19 anni, Chanel ha deciso di raccontare un periodo particolarmente difficile della propria vita. La giovane ha spiegato di aver vissuto male la fine del matrimonio dei suoi genitori. A pesare, oltre alla situazione familiare, è stata anche la grande attenzione mediatica sulla vicenda. Secondo Chanel, sui social e sui media sono circolate anche ricostruzioni e commenti non corrispondenti alla realtà. «Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi», ha sottolineato durante l’intervista. Parole che riportano l’attenzione soprattutto sul punto di vista dei figli, rimasti coinvolti in una vicenda seguita per anni dal pubblico. Chanel ha parlato anche del rapporto con la madre e del recente matrimonio di Ilary Blasi con Bastian Müller. E proprio sul nuovo capitolo della vita della madre ha mostrato di guardare soprattutto alla sua felicità.

Chanel Totti: il divorzio dei genitori e il matrimonio di Ilary

La frase più significativa pronunciata da Chanel Totti riguarda proprio la fine del matrimonio dei suoi genitori: «La separazione dei miei genitori l’ho vissuta male». La 19enne ha spiegato a Silvia Toffanin che uno degli aspetti più difficili è stato assistere alla grande esposizione pubblica della vicenda.

«Sui social e in giro, parlavano tanto, dicendo cattiverie o cose magari non vere», ha raccontato Chanel.

Un racconto particolarmente significativo perché arriva dalla figlia di una delle coppie più note dello spettacolo italiano, la cui separazione è stata accompagnata per anni da indiscrezioni, commenti sui social e ricostruzioni mediatiche.

Chanel ha poi parlato anche della madre e del suo nuovo matrimonio con Bastian Müller, celebrato a Ravello. Di fronte alla domanda di Toffanin, la giovane ha risposto: «Se lei è contenta, lo sono anch’io. È la cosa più importante, voglio solo questo».

Nel corso dell’intervista è emerso anche quanto il cognome Totti abbia condizionato la sua adolescenza. «Da piccola mi sentivo osservata perché ero “figlia di”», ha raccontato Chanel, spiegando di essersi sentita spesso a disagio proprio per l’attenzione ricevuta.

Il suo racconto, dunque, non entra nei dettagli delle ragioni della separazione e non aggiunge una nuova ricostruzione del rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Chanel ha scelto piuttosto di raccontare come quella vicenda sia stata vissuta da una figlia, distinguendo ciò che è stato raccontato pubblicamente da ciò che, secondo le sue parole, è rimasto all’interno della famiglia.

FONTI:

Mediaset Infinity

Corriere della Sera

TGCOM24