Grande Fratello Vip 9, sondaggio puntata 21 settembre: Marina domina e Federica, Roncaccia e Danto inseguono

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La seconda puntata del Grande Fratello Vip 9 accende subito la competizione. Dopo le nuove nomination, il televoto della settimana diventa decisivo per capire chi il pubblico vuole salvare e chi, invece, rischia di diventare il primo candidato all’eliminazione. Il sondaggio aggiornato alla vigilia della puntata del 21 settembre mostra una tendenza chiarissima: una concorrente vola, due inseguono appaiati e uno rimane nettamente staccato. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è davvero il preferito del pubblico? Chi rischia di uscire? E come cambiano gli equilibri nella Casa?

Nomination della seconda puntata del Grande Fratello Vip: i quattro al televoto

La serata si accende con le nuove nomination. I concorrenti entrati nella Casa durante la prima puntata si riuniscono in Mistery per le votazioni palesi, mentre gli ultimi arrivati devono votarsi tra loro. Alla fine del giro di voti, i più nominati risultano Federica Morello, Marina La Rosa, Giancarlo Danto e Alessandro Roncaccia.

Ilary Blasi chiarisce subito la dinamica: il pubblico deve salvare uno dei quattro, mentre il concorrente meno votato diventerà il primo candidato all’eliminazione della stagione. Una scelta che pesa, perché arriva quando le dinamiche sono ancora in formazione e ogni preferenza del pubblico può cambiare gli equilibri della Casa.

Sondaggio del 21 settembre: Marina vola oltre il 50%, Federica e Roncaccia appaiati, Danto crolla

Il sondaggio della settimana mostra una situazione molto netta. Marina La Rosa guida con un risultato impressionante: 50,19%. La metà esatta dei votanti la vuole salvare, segno che il suo ritorno in un reality sta convincendo e che il pubblico la percepisce già come una protagonista forte.

Dietro di lei, Federica Morello e Alessandro Roncaccia sono praticamente appaiati: 20,62% per Federica e 20,23% per Roncaccia. Una distanza minima che rende il secondo posto una sfida apertissima.

Molto più indietro Giancarlo Danto, fermo all’8,95%. Una percentuale che lo mette in seria difficoltà e lo avvicina al ruolo di primo candidato all’eliminazione.

Il sondaggio, pur non essendo il televoto ufficiale, fotografa chiaramente l’umore del pubblico: Marina domina, Federica e Roncaccia si contendono la salvezza, Danto rischia grosso.

Biglietto di ritorno: la novità che può ribaltare tutto al Grande Fratello

Prima di chiudere la puntata, Ilary Blasi introduce una novità che potrebbe cambiare il destino di molti concorrenti: il biglietto di ritorno. Ogni Vip pesca una busta sigillata che resterà chiusa fino all’eventuale eliminazione. Solo chi troverà il biglietto speciale potrà rientrare in Casa dopo essere stato eliminato, ottenendo una sorta di “seconda vita” nel gioco.

Una mossa che aggiunge tensione, strategia e imprevedibilità: anche chi esce potrebbe tornare, e nessuno saprà in anticipo chi ha in mano la carta più preziosa.