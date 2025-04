[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fuori porta il giorno della Santa Pasqua e Pasquetta – 1966

Manfredonia –Era quello che ci potevamo permettere in – UN patrimonio della “Piccola Stazioncina in città – una delle unica in Italia. Il suo arrivo dopo una piccola curva che dava proprio al binario tronco morto in faccia ad un palazzo in ricostruzione dalla strada ,si parlava di un sesto piano di abitazione.

Io piccolo bimbo curioso e sempre in stazione – a guardare i treni arrivare e partire – da mattina e sera specie in estate, tra quel calore delle rotaie infuocate. Ricordo il mio gioco più prezioso ; era quello di quando compravo due chiodi nuovi color argentati , li stendevo sui binari ,così quando arrivava il trenino li faceva a forma di coltellini.

Ed io contento … con i miei 5 anni ero incosciente , quando poi in pochi mesi vidi costruire quella palazzina – in Quella “Piazza Marconi” – costruirla molto in alto da farci davvero un sesto piano. Quando finì la sua costruzione dopo qualche anno; andarono ad abitare quasi tutti maestri e persone benestanti… io in quel palazzo, ricordo il maestro Balsamo : pezzo d’uomo pelato e autoritario ed altri insegnanti.La straordinaria Stazione: era affollatissima di gente “fore a porte” nel giorno della Santa Pasqua e i Pasquetta –miracolosa e storica. La Stazioncina, non andava sradicata … perchè era un simbolo della cittadina manfredoniana … che quando il trenino entrava di sera ,in paese con le sue luci accese , e il suo tram, tram, tram, era uno spasso – e ti indicava l’ora…la mia città – non l’ho mai capita – perchè ha voluto intercorrere per forza la via dell’involuzione delle cose…come le persone…non è più la mia città ,così con mezzo cuore.

di Claudio Castriotta