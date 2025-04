FTP Industrial e Iveco Bus Foggia, la Fiom proclama due ore di sciopero

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FPT INDUSTRIAL E IVECO BUS FOGGIA, LA FIOM CONVOCA LE ASSEMBLEE CON LE LAVORATRICI E I LAVORATORI E PROCLAMA DUE ORE DI SCIOPERO PER VENERDÌ 11 APRILE

È ORA DI AUMENTARE I SALARI

IL CCSL NON TUTELA IL SALARIO: SCIOPERO PER CONQUISTARLO

Le lavoratrici e lavoratori di Stellantis, Cnh e Iveco hanno il diritto ad avere le proprie retribuzioni tutelate dall’erosione determinata dall’inflazione, dal costo generale della vita e dal carico sempre più pesante degli ammortizzatori sociali. Il CCSL tutto questo non lo fa e, inoltre, la trattativa per il rinnovo del biennio economico non sta proseguendo. Nelle settimane scorse per due volte abbiamo chiesto la ripresa della trattativa senza ricevere alcuna risposta.

Ad aggravare la situazione è anche la scelta di Stellantis, Cnh e Iveco di aprire un confronto, escludendo la Fiom, su «struttura PdR» e inquadramento.

Nella piattaforma per il rinnovo del biennio economico come Fiom rivendichiamo un cambiamento radicale della struttura del PdR che preveda una parte fissa e nessuna penalizzazione legata alla malattia. Inoltre si chiede anche una integrazione al reddito quando lavoratrici e lavoratori sono in cassa integrazione.

Sono richieste legittime perché sono funzionali a tutelare i salari.